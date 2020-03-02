Питання збереження фертильності у молодих жінок, хворих на рак, є серйозною проблемою для медиків. Однак французьким вченим вдалося зробити справжній прорив, провівши успішне ЕКЗ пацієнтці з гормонозалежним раком молочної залози.

"Це диво! Така новина претендує на нагороду і звання "прорив в репродуктології!", – написала у себе в Facebook акушер-гінекологиня Наталія Лелюх, посилаючись на публікацію в науковому журналі Annals of Oncology.

Експерт також описала, в чому полягає суть прориву.

"Яйцеклітини, які є половинкою майбутньої людини дозрівають в яєчниках жінки. Для здійснення рутинного чаклунства появи дитини поза тілом жінки брали зрілу яйцеклітину, або допомагали штучно визріти відразу декільком яйцеклеткам, і їх забирали, для проведення "побачення" під наглядом генетика. Тобто зрілу (важливе слово) яйцеклітину поєднували зі сперматозоїдом і отримували ембріон", – пояснила лікар.

Збереження фертильності у хворих на рак жінок - серйозна проблема для медиків Событие

Також, за її словами, був описаний випадок, коли перед операцією з приводу раку у жінки видалили тканину яєчника, після складного лікування її знову підшили в черевну порожнину жінки, стимулювали – отримали зрілу яйцеклітину, а далі процес проходив за вже відомим сценарієм: робили її забір з тіла жінки, "знайомили" зі сперматозоїдом, після чого народжувалася довгоочікувана дитина.

"Французьким же медиками вдалося досягти "дозрівання" яйцеклітини поза тілом матері. Оскільки для цього жінка повинна приймати певне гормональне лікування і на це потрібен час", – написала Лелюх, зазначивши, що, коли мова йде про рак, прийом гормональної стимуляції і зволікання можуть бути небезпечними.

"У французів вийшло! Вони повідомляють про забір яйцеклітин у жінки з гормонозалежним раком молочної залози. Незрілі яйцеклітини були успішно доведені до зрілості в лабораторних умовах. Їх заморозили (поки жінка лікувала рак), потім розморозили, також успішно, а далі за знайомим сценарієм - побачення, ембріон, підсадка, народження дитини", – підсумувала гінеколог.

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