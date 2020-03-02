Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Гінекологія

Французькі медики провели ЕКО пацієнтці з гормонозалежним раком

656
Читати матеріал російською

Питання збереження фертильності у молодих жінок, хворих на рак, є серйозною проблемою для медиків. Однак французьким вченим вдалося зробити справжній прорив, провівши успішне ЕКЗ пацієнтці з гормонозалежним раком молочної залози.

"Це диво! Така новина претендує на нагороду і звання "прорив в репродуктології!", – написала у себе в Facebook акушер-гінекологиня Наталія Лелюх, посилаючись на публікацію в науковому журналі Annals of Oncology.

Новини
ЭКЗ, рак та міфи

Експерт також описала, в чому полягає суть прориву.

"Яйцеклітини, які є половинкою майбутньої людини дозрівають в яєчниках жінки. Для здійснення рутинного чаклунства появи дитини поза тілом жінки брали зрілу яйцеклітину, або допомагали штучно визріти відразу декільком яйцеклеткам, і їх забирали, для проведення "побачення" під наглядом генетика. Тобто зрілу (важливе слово) яйцеклітину поєднували зі сперматозоїдом і отримували ембріон", – пояснила лікар.

Збереження фертильності у хворих на рак жінок - серйозна проблема для медиків

Збереження фертильності у хворих на рак жінок - серйозна проблема для медиків

Событие

Також, за її словами, був описаний випадок, коли перед операцією з приводу раку у жінки видалили тканину яєчника, після складного лікування її знову підшили в черевну порожнину жінки, стимулювали – отримали зрілу яйцеклітину, а далі процес проходив за вже відомим сценарієм: робили її забір з тіла жінки, "знайомили" зі сперматозоїдом, після чого народжувалася довгоочікувана дитина.

"Французьким же медиками вдалося досягти "дозрівання" яйцеклітини поза тілом матері. Оскільки для цього жінка повинна приймати певне гормональне лікування і на це потрібен час", – написала Лелюх, зазначивши, що, коли мова йде про рак, прийом гормональної стимуляції і зволікання можуть бути небезпечними.

Новини
Вчені знайшли метод, що може стати альтернатиою ЄКЗ

"У французів вийшло! Вони повідомляють про забір яйцеклітин у жінки з гормонозалежним раком молочної залози. Незрілі яйцеклітини були успішно доведені до зрілості в лабораторних умовах. Їх заморозили (поки жінка лікувала рак), потім розморозили, також успішно, а далі за знайомим сценарієм - побачення, ембріон, підсадка, народження дитини", – підсумувала гінеколог.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про новий метод лікування безпліддя.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини