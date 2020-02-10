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/ Гінекологія

Спорт і вакцини ні до чого: гінекологиня назвала причини викидня

1.3т
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У 10-20% випадків діагностованих вагітностей може статися викидень. І незалежно від того, рання це втрата вагітності або пізня, для майбутніх батьків, які з натхненням чекають малюка, це справжня трагедія.

"Викидень – це переривання вагітності на терміні до 22 тижнів, до 500 г ваги плоду ... Близько 80% випадків відбувається в терміні менше 12 тижнів. Третина всіх викиднів припадає на анембріонію", – розповіла у себе в Instagram акушерка-гінекологиня Єлизавета Гребешкова.

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Експерт також перерахувала причини, за якими може статися викидень. Зокрема, це:

– Хромосомні дефекти – 50% від усіх випадків (на терміні 8-11 тижнів – 41-50%, на терміні 16-19 тижнів – 10-20%);

– Пороки розвитку статевих органів вагітної;

– Інфекційні захворювання;

– Ендокринні порушення;

– Інтоксикація;

– Імунологічні порушення.

Причину потрібно шукати в стані здоров'я і способі життя

Причину потрібно шукати в стані здоров'я і способі життя

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Також, за її словами, на окрему увагу заслуговують фактори, які пов'язані з ранньої втратою вагітності:

– Вік матері (в 20-30 років ризик викидня становить від 9 до 17%, в 35 років - 20%, в 40 років - 40%, в 45 років - 80%);

– Вживання алкоголю;

– Куріння - більше 10 сигарет в день;

– Вживання наркотиків;

– Кофеїн - 4-5 чашок кави або більше 100мг кофеїну;

– Хронічні захворювання матері (тромбофілія, АФС, діабет, гіпотереоз, тиреотоксикоз);

– Наявність інфекцій у матері – хламідіоз, сифіліс. "Достовірних даних про те, що уреаплазма або мікоплазма хомініс можуть впливати на викидні, немає", – уточнила доктор.

– Ожиріння;

– Робота на шкідливому виробництві (наприклад, на заводі з виробництва та переробки радіоактивних речовин, з рентген-апаратами, з радіоактивними препаратами, на заводах хімічної промисловості і т.д.);

– Лихоманка (температура тіла вище 37,7);

– Дефіцит фолієвої кислоти, тобто, відсутність підготовки до вагітності як такої.

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За словами гінеколога, до чинників, які не пов'язані з викиднями, відносяться:

– Авіаперельоти;

– Тупа травма живота;

– Використання оральних контрацептивів до вагітності;

– Фізичні навантаження, якщо вони такі ж, як і до вагітності;

– Вакцинація.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
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