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/Гінекологія

Смертельно небезпечно: названі найнебезпечніші продукти для вагітних

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Картопляні чіпси, майонез, рослинні масла та інші продукти, що містять у собі велику кількість лінолевої кислоти та інших ненасичених жирів, виявилися вкрай небезпечними для вагітних жінок.

До такого висновку прийшли медики, які опублікували статтю в Journal of Physiology, передає "РИА Новости"."Вагітним жінкам вкрай важливо стежити за своєю дієтою. Ми в черговий раз показали, що надмірне вживання певних видів нутрієнтів може вкрай негативно вплинути на здоров'я і саме життя зростаючого плода", — заявила Діанн Скеллі (Deanne Skelly) з університету Гріффіта в Натані (Австралія ).

Разом із колегами вони відкрили нову загрозу для здоров'я вагітних жінок і ембріонів, спостерігаючи за тим, як так звані омега-6 жири, ненасичені жирні кислоти, що містяться в рослинних оліях і майонезі, впливали на здоров'я вагітних щурів.

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Продукти, заборонені вагітним

Продукти, заборонені вагітним

Ілюстрація

У зв'язку з цим вчені радять всім вагітним, особливо тим, хто чекає появи сина, уникати таких продуктів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені з'ясували, що вживання деяких категорій продуктів може привести до погіршення роботи мозку і виникнення депресії.

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Лебедева Ирина
Лебедева Ирина
Моя благoдaрность вcем тем, кто показал мнe cайт http://difimas.com/owh3b73 Пpостo пpoйдя пpоcтoй опpoс пoлyчилa почти полугoдoвую зарплатy)) Пoльзуйтесь, пoка eще eсть возможнoсть=)
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Некрасова Олеся
Некрасова Олеся
Мoя искренняя 6лaгодарность всeм тeм, ктo покaзал мнe чyдо-cайт http://difimas.com/8xoo91 Прoсто прoйдя oпpос пoлучилa почти полyгoдoвую зарплaту)) Пoльзyйтеcь, пoкa eще еcть возмoжнoсть=)
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