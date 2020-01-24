"Скаржишся на температуру – лікар шукає рак": киянка поділилася досвідом лікування в клініці "Васеда"

Реалії в нашій країні такі, що ринок підпорядковується одному закону: чим краще, тим дорожче. Так, запити та можливості у всіх різні. Це зрозуміло. Але, якщо ти загнув ціну і претендуєш називатися, а то і бути, постачальником якісного товару, то будь же добрий, будь! Всім нам хотілося б приходити в лікарню по медичну допомогу і йти з розумінням, що це все можна виправити, і готовністю пройти лікування. Нам зовсім не в кайф залишати медустанову з невтішним результатом, прокльонів на адресу лікарів і порожнім гаманцем ...

Отже, на порядку денному знову якість медичних послуг. Як показує досвід, приватні клініки та лабораторії часто грішать великими проколами. Наприклад, не так поставленим діагнозом, який введе пацієнта в такий ступор, від якого йому ще довго доведеться відходити. Медревізор отримав інсайдерську інформацію від пацієнтки, яка звернулася в приватну клініку.

Жінка звернулася до терапевта з "запальною" температурою, яка трималася у неї близько трьох тижнів. З'ясувалося, що зпершу причина такого підвищення – вірус, а чому температура трималася надалі - не зрозуміло. Були здані стандартні аналізи – все було в нормі, людина абсолютно здорова. Щоб виключити бронхіт і пневмонію зробили знімок грудної клітини – теж ніяких відхилень.

Терапевт дала направлення до гінеколога – можлива причина може ховатися в проблемах "по-жіночому". Тобто, часу чекати на правильні дні циклу не було, оскільки три тижні бути "прибитою" температурою і слабкістю до ліжка – не найкраща перспектива.

Пацієнтка звернулася в приватну клініку "Васеда", розташовану в Вишневому (місто біля Києва), і записалася на прийом до гінеколога Дюміной Анжеліці Анатоліївні. Вибір лікаря грунтувався на відгуках в інтернеті. Дюміна – молодий перспективний лікар, яка допомогла одужати багатьом жінкам.

Дівчина виявилася дійсно приємною. На прийомі все йшло як завжди – опитування, огляд. За запитом пацієнтки лікар зробила забір матеріалу для ПАП-тесту, а також попередила, що "ці дні" почнуться не через 5-6 днів, як показує календар, а вже ось-ось. Після огляду лікар запропонувала "зробити УЗД, раз ви вже прийшли".

Послуги, надані в "Васеда"

Під час УЗД гінеколог виявила "величезну кісту яєчника з правого боку – більше 7 см). Спершу лікар почала говорити про медикаментозне лікування, і, якщо воно не допоможе, можливо, доведеться робити операцію. Тут вона різко переключилася в русло "оперувати потрібно терміново, часу чекати немає, інакше можуть бути ускладнення". Гінеколог наполегливо записала жінку на прийом-консультацію до іншого лікаря" Васеда ", який і буде проводити операцію. Вона навіть обіцяла приїхати на цей прийом.

Результати УЗД, "Васеда"

Результати УЗД, "Васеда"

Висновок, який дали в "Васеда"

Похід до іншого лікаря призначили на наступний тиждень. Пацієнтка запропонувала організувати "консиліум" вже після "цих днів", але лікар була сповнена рішучості, так як часу відтягувати немає. При цьому в письмовому висновку про необхідність операції немає ні слова, тільки прийом протизапальних. Також призначили здачу аналізів на онкомаркери! Відразу, без контрольного УЗД через місяць! Навіщо онкомаркери? Щоб перестрахуватися (витягнути більше грошей) і усунути побоювання хворої (довести до стану напівсмерті). (З місячними докторіца вгадала, вони почалися на наступний день - це важливий момент в історії).

Запропонована операція хоч і відноситься до малотравматичних, але лягати на операційний стіл, навіть не спробувавши полікуватися медикаментозно, жінці не хотілося. Тим більше, що ніякого дискомфорту і інших скарг, крім температури (до речі, гінеколог сказала, що підвищена температура може бути від кісти елементарно) нічого не турбувало – ні болю в животі, ні болю під час "близькості". Тому пацієнтка вирішила звернутися до інших лікарів, щоб почути альтернативну думку. Але розуміла, що якщо всі скажуть, що треба різати, то доведеться так і зробити.

У Київському міському онкоцентрі гінеколог, розпитавши пацієнтку, перглянувши результати аналізів і обстеження, почала проливати світло на ситуацію: грамотний лікар не призначить УЗД безпосередньо перед місячними, оскільки результат буде не достовірним.

Повторне ультразвукове обстеження нашій пацієнтці провели відразу після "цих днів". З'ясувалося, що кіста таки є, але на 2 сантиметри менше, при чому знаходиться вона не справа, як "побачила" лікар "Васеда", а зліва! На питання, чи могла ситуація так кардинально змінитися за 5 днів, лікар відповіла – взагалі ні, просто перший гінеколог, яка робила перше УЗД, переплутала сторони. Переплутала, бл * дь!

УЗД, зроблене в Київському міському онкоцентрі

Загалом, в онкоцентрі призначили лікування і контрольне обстеження. Будемо дивитися, але про операцію мова поки не йде.

Жінка зареклася: "Більше в "Васеду" ні ногою! Не знаю, може це новий спосіб розвести пацієнтів на додаткові прийоми, процедури, а може і такий "класний" лікар попався. Нервів пішло при цьому неміряно, при чому не тільки моїх".

Подумаєш, лікар переплутала ліво і право. Подумаєш, вона не знає, коли потрібно робити УЗД жіночих статевих органів. Подумаєш, що їй плювати на стан пацієнтки після її прийому. Головне – у неї є завзяття лікувати! Здається, десь ми згорнули не туди. Чому лікар чує слово "температура" і починає шукати рак?! Васеда, привіт!

Колаж

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