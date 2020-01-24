Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Гінекологія

"Скаржишся на температуру – лікар шукає рак": киянка поділилася досвідом лікування в клініці "Васеда"

1.5т
Читати матеріал російською

Реалії в нашій країні такі, що ринок підпорядковується одному закону: чим краще, тим дорожче. Так, запити та можливості у всіх різні. Це зрозуміло. Але, якщо ти загнув ціну і претендуєш називатися, а то і бути, постачальником якісного товару, то будь же добрий, будь! Всім нам хотілося б приходити в лікарню по медичну допомогу і йти з розумінням, що це все можна виправити, і готовністю пройти лікування. Нам зовсім не в кайф залишати медустанову з невтішним результатом, прокльонів на адресу лікарів і порожнім гаманцем ...

Отже, на порядку денному знову якість медичних послуг. Як показує досвід, приватні клініки та лабораторії часто грішать великими проколами. Наприклад, не так поставленим діагнозом, який введе пацієнта в такий ступор, від якого йому ще довго доведеться відходити. Медревізор отримав інсайдерську інформацію від пацієнтки, яка звернулася в приватну клініку.

Жінка звернулася до терапевта з "запальною" температурою, яка трималася у неї близько трьох тижнів. З'ясувалося, що зпершу причина такого підвищення – вірус, а чому температура трималася надалі - не зрозуміло. Були здані стандартні аналізи – все було в нормі, людина абсолютно здорова. Щоб виключити бронхіт і пневмонію зробили знімок грудної клітини – теж ніяких відхилень.

Терапевт дала направлення до гінеколога – можлива причина може ховатися в проблемах "по-жіночому". Тобто, часу чекати на правильні дні циклу не було, оскільки три тижні бути "прибитою" температурою і слабкістю до ліжка – не найкраща перспектива.

Пацієнтка звернулася в приватну клініку "Васеда", розташовану в Вишневому (місто біля Києва), і записалася на прийом до гінеколога Дюміной Анжеліці Анатоліївні. Вибір лікаря грунтувався на відгуках в інтернеті. Дюміна – молодий перспективний лікар, яка допомогла одужати багатьом жінкам.

Дівчина виявилася дійсно приємною. На прийомі все йшло як завжди – опитування, огляд. За запитом пацієнтки лікар зробила забір матеріалу для ПАП-тесту, а також попередила, що "ці дні" почнуться не через 5-6 днів, як показує календар, а вже ось-ось. Після огляду лікар запропонувала "зробити УЗД, раз ви вже прийшли".

Послуги, надані в "Васеда"

Послуги, надані в "Васеда"

Новини
"Как я лечилась в "Исиде": береги вас Бог от таких врачей!"

Під час УЗД гінеколог виявила "величезну кісту яєчника з правого боку – більше 7 см). Спершу лікар почала говорити про медикаментозне лікування, і, якщо воно не допоможе, можливо, доведеться робити операцію. Тут вона різко переключилася в русло "оперувати потрібно терміново, часу чекати немає, інакше можуть бути ускладнення". Гінеколог наполегливо записала жінку на прийом-консультацію до іншого лікаря" Васеда ", який і буде проводити операцію. Вона навіть обіцяла приїхати на цей прийом.

Результати УЗД, "Васеда"

Результати УЗД, "Васеда"

Результати УЗД, "Васеда"

Результати УЗД, "Васеда"

Висновок, який дали в "Васеда"

Висновок, який дали в "Васеда"

Похід до іншого лікаря призначили на наступний тиждень. Пацієнтка запропонувала організувати "консиліум" вже після "цих днів", але лікар була сповнена рішучості, так як часу відтягувати немає. При цьому в письмовому висновку про необхідність операції немає ні слова, тільки прийом протизапальних. Також призначили здачу аналізів на онкомаркери! Відразу, без контрольного УЗД через місяць! Навіщо онкомаркери? Щоб перестрахуватися (витягнути більше грошей) і усунути побоювання хворої (довести до стану напівсмерті). (З місячними докторіца вгадала, вони почалися на наступний день - це важливий момент в історії).

Новини
Рак наступає! Все, що потрібно знати про онкомаркери

Запропонована операція хоч і відноситься до малотравматичних, але лягати на операційний стіл, навіть не спробувавши полікуватися медикаментозно, жінці не хотілося. Тим більше, що ніякого дискомфорту і інших скарг, крім температури (до речі, гінеколог сказала, що підвищена температура може бути від кісти елементарно) нічого не турбувало – ні болю в животі, ні болю під час "близькості". Тому пацієнтка вирішила звернутися до інших лікарів, щоб почути альтернативну думку. Але розуміла, що якщо всі скажуть, що треба різати, то доведеться так і зробити.

У Київському міському онкоцентрі гінеколог, розпитавши пацієнтку, перглянувши результати аналізів і обстеження, почала проливати світло на ситуацію: грамотний лікар не призначить УЗД безпосередньо перед місячними, оскільки результат буде не достовірним.

Новини
Забираючи життя: чорна трансплантологія в Україні

Повторне ультразвукове обстеження нашій пацієнтці провели відразу після "цих днів". З'ясувалося, що кіста таки є, але на 2 сантиметри менше, при чому знаходиться вона не справа, як "побачила" лікар "Васеда", а зліва! На питання, чи могла ситуація так кардинально змінитися за 5 днів, лікар відповіла – взагалі ні, просто перший гінеколог, яка робила перше УЗД, переплутала сторони. Переплутала, бл * дь!

УЗД, зроблене в Київському міському онкоцентрі

УЗД, зроблене в Київському міському онкоцентрі

Загалом, в онкоцентрі призначили лікування і контрольне обстеження. Будемо дивитися, але про операцію мова поки не йде.

Жінка зареклася: "Більше в "Васеду" ні ногою! Не знаю, може це новий спосіб розвести пацієнтів на додаткові прийоми, процедури, а може і такий "класний" лікар попався. Нервів пішло при цьому неміряно, при чому не тільки моїх".

Подумаєш, лікар переплутала ліво і право. Подумаєш, вона не знає, коли потрібно робити УЗД жіночих статевих органів. Подумаєш, що їй плювати на стан пацієнтки після її прийому. Головне – у неї є завзяття лікувати! Здається, десь ми згорнули не туди. Чому лікар чує слово "температура" і починає шукати рак?! Васеда, привіт!

"Скаржишся на температуру – лікар шукає рак": киянка поділилася досвідом лікування в клініці "Васеда"

Колаж

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Медревізор Медревізор
Тема
здоров'я
Місце
Україна
Теги
хвороба лікарська помилка
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини