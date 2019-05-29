Обережно, ПМС! Названі продукти-рятівники від перепадів настрою у жінок

Близько 75% всіх жінок страждає від неприємних симптомів передменструального синдрому (ПМС), позбутися від яких може допомогти добавка магнію в раціон.

Як пише Российская газета з посиланням на Food.news, результати декількох досліджень довели зв'язок між щоденним прийомом препаратів магнію і зменшенням болю в грудях, тяги до цукру, профілактикою збільшення ваги, головних болів і сильної знервованості.

Крім того, магній може позитивно впливати на роботу нервової системи, знижуючи активність нейронів, пов'язаних з почуттям страху або тривоги, що сприяє розслабленню і хорошому сну.

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Видання також назвало продукти харчування, які можуть стати альтернативним джерелом магнію, крім медичних препаратів:

листова зелень (шпинат, рукола);

капуста;

горіхи (кешью, мигдаль, гарбузове насіння);

чорні боби;

авокадо.

рукола greenmarket.com.ua

боби xcook.info

горіхи agronews.ua

авокадо vladtime.ru

При регулярному вживанні цих продуктів поліпшення можна спостерігати через два місяці. Однак результативність залежить від тяжкості ПМС і раціону в цілому.

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