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/Гінекологія

Обережно, ПМС! Названі продукти-рятівники від перепадів настрою у жінок

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Близько 75% всіх жінок страждає від неприємних симптомів передменструального синдрому (ПМС), позбутися від яких може допомогти добавка магнію в раціон.

Як пише Российская газета з посиланням на Food.news, результати декількох досліджень довели зв'язок між щоденним прийомом препаратів магнію і зменшенням болю в грудях, тяги до цукру, профілактикою збільшення ваги, головних болів і сильної знервованості.

Крім того, магній може позитивно впливати на роботу нервової системи, знижуючи активність нейронів, пов'язаних з почуттям страху або тривоги, що сприяє розслабленню і хорошому сну.

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Видання також назвало продукти харчування, які можуть стати альтернативним джерелом магнію, крім медичних препаратів:

  • листова зелень (шпинат, рукола);

  • капуста;

  • горіхи (кешью, мигдаль, гарбузове насіння);

  • чорні боби;

  • авокадо.

рукола

рукола

greenmarket.com.ua

боби

боби

xcook.info

горіхи

горіхи

agronews.ua

авокадо

авокадо

vladtime.ru

При регулярному вживанні цих продуктів поліпшення можна спостерігати через два місяці. Однак результативність залежить від тяжкості ПМС і раціону в цілому.

Раніше OBOZREVATEL писав, як гормони впливають на жіночий мозок, покращуючи розумову активність.

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здоров'я
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Лопатина Юля
Лопатина Юля
Cпaсибo томy, кто пoкaзaл мнe этот пpекpacный сaйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁hbb65dm Прoстo пpойдя пpоcтoй опрoс получила пoчти пoлyгoдoвую зapплaтy)) Пользyйтеcь, пока еще eсть возмoжноcть=)
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