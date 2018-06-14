Секс під час вагітності: коли можна, коли ні

Секс у стосунках закоханих - дуже важлива складова. Тому, коли настає вагітність, майбутніх батьків дуже хвилює, чи можна вступати в близькість або потрібно чекати, поки малюк не з'явиться на світ.

MEDOBOZ підготував для вас відповіді на головні питання про секс під час вагітності. Читайте і розвіюйте всі сумніви.

Чи безпечно займатися сексом під час вагітності?

Більшість жінок, у яких нормально протікає вагітність, можуть продовжувати займатися сексом практично до самих пологів. Однак є деякі обставини, при яких може знадобитися змінити вашу активність і утримуватися від сексу протягом певного періоду.

Найчастіше лікар сам скаже про необхідність відмовитися від сексу, якщо він протипоказаний в міру особливостей перебігу вагітності. Але при бажанні краще перепитати.

Чи не шкодить секс під час вагітності дитині?

Ні, дитина не постраждає, коли вагітна і її партнер кохаються. Його захищають амніотичний мішок і сильні м'язи матки, на додачу товста слизова оболонка, яка закриває шийку матки, допомагає захистити його ще й від ймовірних інфекцій.

Чи може секс спровокувати проблеми з вагітністю?

Ні, якщо у вас нормально протікає вагітність, ризиків ніяких. Тобто, ні сексуальне збудження, ні оргазм не можуть спровокувати потуги, викидень або інші проблеми з вагітністю.

Разом з тим в результаті оргазму можуть трапитися легкі скорочення матки. Вони зазвичай є тимчасовими, безболісними і нешкідливими.

Чи зміняться відчуття під час сексу?

Найчастіше відчуття під час сексу при вагітності відрізняються від тих, які ви відчували - все пов'язано з багаточленними змінами в організмі як на фізіологічному рівні, так і на емоційному.

Багато жінок говорять, що секс при вагітності став набагато яскравіше і приємніше. Це пов'язано зі збільшенням кровообігу в області таза може викликати зволоження статевих органів на тлі і без того, що посилилася чутливості.

Які симптоми повинні насторожити?

Як вже говорилося, нормально відчувати легкі судоми під час або відразу після статевого акту або оргазму. Але якщо вони не зникають через кілька хвилин або якщо є біль або кровотеча після сексу, зателефонуйте своєму лікарю.

І взагалі, не соромтеся говорити зі своїм лікарем кожен раз, коли у вас є які-небудь питання або побоювання з приводу всього, що пов'язано з вашою вагітністю.

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