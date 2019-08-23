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/ Гінекологія

Секс не можна, а потрібно: Супрун розвінчала головні жіночі міфи

1.3т Читати матеріал російською

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла українкам про природу менструальних болів і дала поради, як жінки можуть їх полегшити.

Відповідний пост розмістила вона на своїй сторінці в Facebook.

За словами Супрун, болючі місячні лікарі називають дисменореєю, і вони, за різними даними, характерні для 42-95% жінок. Відзначається, що дисменорею поділяють на первинну і вторинну, і від цього залежить спосіб управління нею.

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Як позбутися менструальних болів

Як позбутися менструальних болів

uaua.info

"У такому випадку живіть болить кожного разу – з самого початку менструацій, тобто з підліткового віку", – пояснила вона природу первинних болів.

Супрун розповіла, як полегшити первинну дисменорею чи взагалі від неї позбутися: "Ефективними є нестероїдні протизапальні препарати, які заважають утворенню простагландинів (ацетилсаліцилова кислота, ібупрофен, мефенамінова кислота) і знеболюючі (парацетамол)".

Також, за словами чиновниці, допомогти можуть комплексні гормональні контрацептиви і гормональна терапія в низьких дозах.

"Вторинна дисменорея зустрічається в 10% жінок із болючими місячними. Вона розвивається після 25-30 років або принаймні після початку статевого життя", – продовжила Супрун.

Менструальні болі: Супрун назвала способи позбутися

Менструальні болі: Супрун назвала способи позбутися

panacea.mk

"Вторинна дисменорея не співпадає повністю з менструацією, а частково перекривається. При цьому нудоти, слабкості, як при первинній, може не бути", – додала вона.

Такі болі лікують оральними комбінованими контрацептивами або іншими формами гормональних контрацептивів, операційними втручаннями, антибіотиками у разі інфекції, і в особливо важких випадках – видаленням матки.

Крім того Супрун дала ще кілька порад жінкам. За її рекомендаціями, зменшити біль можуть споживання меншої кількості кави і більшої горіхів, риби і фруктів, а також народження дитини.

При цьому чиновниця розвінчала відразу кілька популярних серед жінок міфів. Вона порадила ні в якому разі не терпіти біль, а також займатися сексом і мастурбацією під час місячних.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Супрун розповіла, як побороти стресовий стан.

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Особа
Уляна Супрун
Місце
Україна
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
С ее рожей - только мастурбация.
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
А ещё надо пить зелёнку.
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