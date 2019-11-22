Що варто знати про життя у менопаузі

Менопауза, більш відома як клімакс, – це завершення репродуктивного віку. Але ніяк не життя: активного, статевого, творчого, здорового. На щастя, завдяки вакцинації, гігієні та превентивній медицині до менопаузи можна дожити, і жити в ній довго і, якщо бути уважними до себе – повноцінно.

Що відбувається в менопаузі і перед нею?

У дітородному віці в організмі постійно триває менструальний цикл та дозрівають яйцеклітини. Яєчники продукують естроген, прогестерон і тестостерон (також виділяється наднирниками). При припиненні виділення естрогену жіночий організм зазнає змін. Під час клімаксу яєчники призупиняють виконання своєї функції. Є ще декілька станів, коли дозрівання яйцеклітин не відбувається:

під час вагітність;

у період лактації (від контрацепції не відмовляємось);

у разі аменореї через стрес чи недостатнє харчування.

Що таке пременопауза?

Пременопауза є перехідним періодом між репродуктивним віком і клімаксом. Вона може тривати 8-10 років і у більшості жінок починається після 40. Головною ознакою пременопаузи є зниження синтезу естрогену, що супроводжується втратою контролю над вагою, нападами пітливості, порушенням сну та зміною настрою.

Під час пременопаузи цикл стає нерегулярним, однак все ще є можливість завагітніти. Повне закінчення пременопаузи і початок клімаксу – коли остання менструація була 12 місяців тому.

Симптомами наближення менопаузи є напади холоду і пітливості вночі, вагінальна сухість і біль під час сексу, потреба в частішому сечовипусканні чи нетримання сечі, безсоння, дратівливість, перепади настрою. Також може відчуватися сухість шкіри та слизової рота і очей, набрякання і біль у молочних залозах, передменструальний синдром може погіршуватися, а інтенсивність менструацій змінюватися. Можуть турбувати головні болі, тахікардія, біль у суглобах та м’язах, а також розсіяність, тимчасові провали в пам’яті, набір ваги, випадання волосся.

Симптомів багато і всі неприємні. На щастя, вони рідко коли трапляються всі разом, і багато чого можна покращити завдяки зміні способу життя і медикаментозній терапії. Менопауза — не хвороба, це період життя, до якого треба пристосуватися.

Менопауза — не хвороба, це період життя, до якого треба пристосуватися Ілюстрація

Як подолати головні прояви менопаузи?

Гормональна терапія допомагає в разі вазомоторних симптомів, перепадів настрою, вагінальної дистрофії і сухості, знижує ризик остеопорозу. Пам’ятайте, що прописувати гормональну терапію і спосіб прийому ліків (орально чи через шкіру чи інтравагінально) має лікар.

Екстракти рослинних флавоноїдів можуть бути ефективними (індивідуально).

Ризик остеопорозу суттєво зменшується завдяки силовим навантаженням та гормональній терапії.

Антидепресанти: в разі генералізованої тривожності чи клінічної депресії лікар має їх призначити.

Випадання волосся (алопеція) в менопаузі посилюється через брак естрогенів і відчутну дію андрогенів, утворених наднирниками. Запобігти алопеції можна завдяки гормональній терапії, зниженню впливу андрогенів та/чи місцевому застосуванню міноксидилу.

Чому збільшується вага і як її позбутися?

Тут є декілька причин:

стає менше естрогенів, які підтримують м’язову масу і адекватну щільність кісток;

зниження фізичної активності та можливости займатися у тренажерному залі;

40-50 років – час, коли доводиться перейматися і за дітей, і за батьків, і за роботу, а брак сну і надлишок кортизолу призводить до накопичення вісцерального жиру.

Поговоріть із лікарем: можливо, доцільно проходити гормональну терапію, лікувати тривожність, пильнувати свій раціон, покращувати гігієну сну, зсунути пріоритети в бік тренувань. Більше читайте за посиланням.

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Як займатися сексом?

Десь так само, як і після народження дитини – тобто з лубрикантами і без сорому щодо свого тіла.

Так, зі зміною гормонального фону, у разі тривожності чи депресії, які супроводжують хронічні хвороби, через несприйняття себе і свого ніби-то кволого фізичного збудження знижується й лібідо. І у чоловіків теж. Проблеми в парі (чи відсутність партнера з якихось причин) ще більше зводять нанівець шанси на статеве життя. Ну і наше ставлення “уже не прийнято” до сексу, коли вже є онуки. Не варто втрачати секс в житті.

Подолати сухість допоможуть лубриканти, місцеві засоби з естрогеном чи гормональна терапія. Низьке лібідо інколи виправляють терапією тестостероном. Ще ви чудово знаєте, що секс – це не лише вагінальна пенетрація. Є оральний секс, масаж, секс-іграшки й ерогенні зони поза вульвою і вагіною. Є різні способи не припиняти сексуальне життя. Було б бажання.

Що робити, аби зберегти тіло і настрій, як у 40?

Пріоритетом мають стати здоров’я, комфорт і задоволеність собою.

Фізичні навантаження : ходьба в темпі, біг, силові вправи, гантелі в квартирі, велосипед, походи, танці. Це і підтримка здорового індексу маси тіла, і запобігання атеросклерозу та діабету, деменції, остеопорозу, втраті рівноваги та дегенерації сітківки. Саме м’язовий каркас підтримує шкіру пружною, не дає їй провисати в разі втрати ваги.

Здоровий сон: спати в абсолютній темряві, прохолоді, без нічних підйомів, безсоння запобігає розвитку тривожності, безпідставному набору ваги. Якщо повноцінно спати, то менші шанси померти від серцево-судинних хвороб.

Повноцінне харчування важливе все життя. Але в старшому віці люди можуть тяжіти до чогось солодкого і легкого в споживанні, відмовлятися від білкової їжі – “мені уже більше не рости”. Але треба все навпаки.

Гормональна терапія: недавні дослідження показали ефективність “коктейлю” із гормону росту і двох ліків від діабету. Вони не “робили шкіру пружною і гладенькою”, але змінювали епігенетичний профіль ДНК людей так, ніби ті значно молодші. Така практика поки не затверджена, на відміну від гормональної терапії за допомогою статевих гормонів та/або пригнічення дії андрогенів.

Дуже важливо змінити парадигму. Менопауза, пенсія, сьомий, восьмий десяток – це не кінець всього, а радше новий початок. Ваш комфорт і здоров’я можуть бути вашим пріоритетом, як на те ваша воля. Це не соромно і не егоїстично. Не треба закидати розмір пенсій, хронічні хвороби і те, як це виглядатиме – ходити селом скандинавською ходьбою. Пенсії визначає Уряд, а ось ваше ставлення до себе і свого здоров’я визначаєте ви.

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