"Ще завагітнієте!" Киянка вразила розповіддю про популярну "жіночу" клініку

Киянка, яка 10 років не могла завагітніти, розповіла про свій сумний досвід лікування в одній із найпопулярніших клінік у країні, які займаються подібними проблемами.

Йдеться про київську "Ісіду". "Одразу скажу, ще декілька років тому це була чудова клініка у всіх сенсах, але рік тому від них пішов передостанній хороший Спеціаліст і Людина", – написала Олена Суєтова на своїй сторінці у Facebook.

За словами жінки, їй все-таки допомогли завагітніти, навіть без процедури ЕКО, однак після цього вона зіткнулася з хамством і справжнім "викачуванням" грошей.

Крім того, що жінці настійно рекомендували здавати всі аналізи й робити обстеження саме в цій клініці за завищеними цінами, вона ще потрапила в дуже дивну ситуацію з одним із важливих показників. Результатів аналізу вона не могла добитися протягом двох тижнів.

"На другий тиждень, не отримавши результатів скринінгу, знову телефоную з проханням вислати мені мої ж результати скринінгу. Знову грубість у відповідь. З'ясування, чи оплатила я їх. Кажу, що пакет скринінгів оплатила. Через якийсь час вислали. Читаю і холодію: високий ризик синдрому... І в тексті: у разі чого, зателефонуйте генетику", – розповіла жінка.

Потім їй порекомендували провести ризиковану процедуру в цій же клініці, не уточнивши, що є досить безпечна альтернатива.

"Ну, синдром. Ще завагітніє. Не хвилюйтеся"... Розумієте, вони не цінують ні життя дитини, ні нервів матері", – пояснила Олена ставлення до пацієнтів.

Після цього випадку вона звернулася до іншої клініки, після чого тест показав, що її дитина здорова. Вона благополучно народилася.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська журналістка Яна Осадча, яка бореться з раком, вразила подробицями про корупцію і байдуже ставлення до хворих в онкоклініках Києва.

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