Розумні жінки знають, як зберегти молодість, красу і життєлюбність в 50!

Як ми пам'ятаємо, в класичній французькій літературі жінка бальзаківського віку – це дама від 30 до 40 років, яку відрізняє ще не зів'яла краса, але також досвід, незалежність і сміливість суджень, свобода в прояві своїх почуттів.

У сучасному світі вікові рамки зазнали серйозних змін, і наразі такі характеристики швидше притаманні 45-ти, та навіть 50-річним представницям прекрасної статі.

Досягши 40-річного віку, жінка зазвичай відчуває себе вільною від сімейних обов'язків і готовою до активного життя: діти підросли і вже не потребують постійної опіки, а завдяки сучасній косметології та фітнесу навіть в 50 років виглядати молодою і стрункою - не проблема.

Крім того, у 45-50 років жінка часто вже відбулася в професійному плані, матеріально забезпечена і має час для того, аби зайнятися собою, чи може зав'язати романтичні відносини, і навіть, при бажанні, народитидітей (для сьогоднішньому рівні медицини це не складно).

Як бачимо, на сьогоднішній день 50-річний рубіж для жінки вже не означає передпенсійний вік. Швидше це - час свободи, реалізації давно відкладених через кар'єрні і сімейні турботи планів і таємних мрій.

Все, що жінка планувала, але відкладала - подорожі, заняття творчістю, танцями, спортом - все це стає більш доступним. Єдиною перешкодою для самореалізації стає тіло жінки, яке зазнає серйозних змін, пов'язаних із згасанням статевої функції.

Чим небезпечне наближення клімаксу

На жаль, для жінок цей час характеризується не тільки емоційною і фізичною свободою. Чим ближче 50-річний рубіж, тим частіше жіночий організм стикається з першими ознаками, які віщують початок згасання функцій яєчників, зниження вироблення статевих гормонів.

Симптоми настання клімаксу, які вкупі звуться клімактеричним синдромом, істотно псують життя і змушують відчувати не тільки фізичний, але й психологічний дискомфорт, адже симптоми клімаксу як в жіночій, так і в суспільній свідомості означають наближення старості.

Клімактерій, як називають загальний період припинення роботи репродуктивної функції, ділиться на 3 основних етапи - передменопаузу, періменопаузу та постменопаузу, і характеризується поступовим старінням статевої функції і супутніх цьому процесу негативних симптомів.

Починаючи з 40-річного віку, а іноді й раніше, у жінок знижується вироблення статевих гормонів естрогенів. Як наслідок, з цього часу в організмі відбуваються різні неприємні метаморфози. Шкіра стає сухішою, волосся - тьмяним і ламким, дами додають у вазі, а після настання клімаксу жінкам загрожує розвиток остеопорозу через дефіцит кісткової тканини.

Спостерігаються й інші симптоми наближення клімаксу, які разом утворюють клімактеричний синдром. В їх число входять:

- припливи (відчуття припливу жару і крові до обличчя);

- стомлюваність і дратівливість, яка виникає різко і часто безпричинно, змінюючись апатією і навіть депресією;

- прискорене серцебиття, коливання артеріального тиску, запаморочення;

- безсоння.

Симптоми клімактеричного синдрому в тій чи іншій формі спостерігаються у 80% жінок у віці від 45 до 55 років.

В результаті жінка страждає не тільки від фізичного дискомфорту, але й від факту усвідомлення того, що настає кінець її повноцінного жіночого життя. Вона стає нервовою, очікування нападів клімактеричного синдрому виснажує, роблячи її імпульсивною і неврівноваженою, всім незадоволеною і такою, що живе в очікуванні постійного негативу.

Декліманс - секрет збереження жіночності в період клімаксу

На щастя, цьому горю теж можна допомогти.

Сучасна медицина має у своєму розпорядженні широкий комплекс препаратів для зниження симптомів клімактеричного синдрому, найважливіший з яких - замісна гормональна терапія. Додатковий прийом естрогенів, при правильному прийомі, може попередити появу симптомів клімаксу. Головне - правильно підібрати препарат, оскільки сильнодіючі лікарські засоби з застосуванням потужних синтетичних гормональних фармпрепаратів мають велику кількість побічних ефектів.

Вчені розвинених країн світу поставили перед собою мету - знайти не тільки ефективний, а й нешкідливий препарат. В результаті численних досліджень було знайдено унікальний комплекс фітогормонів і фітоестрогенів - препарат Декліманс.

Декліманс не тільки вирішує всі проблеми настання клімаксу, але й практично не має побічних ефектів, дозволяючи жінці відчувати себе такою ж молодою, сповненою енергії, краси і любові до життя, як і в 30 років!

Дія препарату Декліманс заснована на комплексі рослинних екстрактів, які вироблені французькою компанією NATUREX і EUSA (Франція). Ці компанії протягом десятків років спеціалізуються на постачанні лікарських рослин з екологічно чистих районів Європи, доставляючи фітосировину, відповідне суворим європейським вимогам до якості, в розвинені країни світу.

Це особливо актуально сьогодні, коли в країнах Європейського Союзу та Північної Америки все більшої популярності набувають препарати на рослинній основі. Саме цей напрям в фармацевтиці зараз є найбільш прогресивним через низький кількості побічних ефектів. У той же час вміле використання рослинних екстрактів дає по-справжньому високоефективний результат, який можна порівняти з найбільш потужними синтетичними ліками.

Один Декліманс позбавить жінок від багатьох симптомів клімаксу

Декліманс містить інноваційний збалансований комплекс рослинних екстрактів, в числі яких - шишки хмелю, дикий ямс, китайський дудник, який ще називають "жіночим женьшенем" через фітоестрогени, що містяться в ньому. Також в складі препарату є пуерарія лопастна, трава сланких якорців, ціміфуга.

Зазначені рослини містять корисні мікроелементи, які дозволяють м'яко адаптувати організм жінки до наступаючого згасання функцій яєчника, стимулюючи при цьому вироблення власних гормонів.

В результаті регулярного прийому Декліманса у жінок також знижується ризик розвитку остеопорозу, зменшується частота або зовсім сходить нанівець прояв "припливів". Сон поліпшується, і до жінки знову приходить гарний настрій і умиротворення.

Ви знову відчуваєте себе молодою, енергійною і повною життя, всупереч цифрам в паспорті!

"Препарат Декліманс, завдяки добре збалансованому складу, справляється відразу з цілим комплексом симптомів клімактеричного синдрому!"

Декліманс ефективно вирішує всі проблеми клімаксу, як ніхто, розуміючи жінок.

Симптоми клімаксу мінімізуються, стаючи все менш вираженими. Як наслідок - фізичний стан жінки покращується, а разом з ним - стабілізується і її психоемоційний стан.

З Деклімансом жінка і в 50 залишається Жінкою!

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