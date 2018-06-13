Познать радость родительства мечтает каждая семья. Но, увы, далеко не каждая может зачать малыша.

Скитаясь по врачам в попытках выяснить причины бесплодия и справиться с проблемой, семьи готовы на все и заплатить любые деньги, лишь бы услышать: "Поздравляем, вы ждете малыша". И в этот момент отовсюду отчаявшейся паре поступают множество предложений, обещающих практически 100%й результат. Правда, за дорого, но деньги ведь уже не в счет…

Одним из таких добродетелей является клиника "Мать и дитя", которая на первых парах практически гарантирует успех (на словах, конечно же).

Действительно ли там творят чудеса и помогают всем, кому "обещают"? Медревизор решил покопаться в тайнах этой "кузницы счастья".

Кормушка для России

Сразу хотелось бы начать с того, что клиника "Мать и дитя" ни разу не патриотическая. Так, компания MD Medical Group Investments (MDMG), к которой принадлежит клиника, работает целиком и полностью на российском капитале, а ее управленцем является Марк Курцер.

И вот что получается: в условиях гибридной войны с Россией, когда бои идут не только на экономическом поприще, но и реальные, с оружием, кровью и тысячами смертей, российские олигархи зарабатывают огромные деньги на бедах украинских же граждан.

Минздрав вообще в курсе, что происходит?

В клинике грязь и следы чужой спермы

Важно условие медицинских учреждений – чистота и стерильность. Это условие уж тем более должны блюсти в платных клиниках, где пациенты начинают платить, как только переступят порог.

Но нет, как оказалось, "Мать и дитя" это не касается.

"Муж сдавал спермограмму. В помещении для данной процедуры сплошная антисанитария, грязь, пыль, следы "сами понимаете чего". Он 20 минут не мог расслабится, так как даже присесть было страшно и противно. А через эти 20 минут влетает к нему медсестра без стука и начинает рассказывать, мол, слишком долго, тут очередь, одевайтесь и выходите. Мы оба были в шоке, на рецепции пытались выяснить ситуацию, на что нам сказали, это наши проблемы, и мы должны заплатить. Мы отказались, после чего попали в "черный список". Хотя, мы и сами туда больше не пришли бы", - написала экс-пациент клиники Катя.

Составляют хитрые договоры

О том, что договор перед подписанием нужно читать более чем внимательно. Но особенно это касается договоров с клиникой "Мать и дитя", иначе из тебя могут тянуть деньги "без тормозов".

"Персонал безалаберный, заходишь в кабинет - врач листает FB и общается с подружкой по телефону - сидишь смотришь на это ещё минут 20. После процедуры забыли катетер в руке, если б не обратила их внимание на это - так бы и уехала домой. Просили подписать договор с пустым полем стоимости процедуры, и крайне негативно отреагировали, когда я попросила сначала вписать сумму, а потом уже все подписи. Договор сомнительный, из серии - "Если вы умрёте во время процедуры - никто не виноват", - поделилась своим опытом Марина.

Развод на необязательных "обязательных" анализах

Для полной картины болезни иногда нужно пройти много обследований. Много, но только необходимых в конкретной ситуации, а не по всем мало-мальски смежным протоколам. А вот в "Мать и дитя" на фоне доверчивости и отчаяния собственных пациентов считают, что назначение анализов является еще и прекрасным поводом заработать.

"Принцип работы клиники - развести на деньги: начиная от "обязательных" анализов, результаты которых никто не смотрит, до "необходимых" стимуляций (которые не всем женщинам показаны) и крио с дальнейшей "поддержкой". Вместо необходимых в каждом конкретном случае манипуляций, вы попадаете в "общий котел", и варитесь там, пока у вас на то есть средства и силы... Одним словом, бездушный конвейер", - рассказала форумчанка Екатерина.

"Поток денежного биоматериала"

Все знают, что "у семи нянек дитя без глазу". Так и в медицине: если одну и туже болезнь лечат сразу несколько врачей, то толку будет мало.

"Это поток денежного биоматериала: сидишь в очереди по 30 минут и потом по-быстрому прием у врача. Можете забыть об индивидуальном подходе и понимании! В день забора яйцеклеток врач уезжает на несколько дней в командировку, а тот врач, который делала забор, даже НИ РАЗУ не подошла и не поинтересовалась о самочувствии супруги. Практически жена ее даже НЕ видела, так как была под наркозом. На 3 день эмбрионы не переносят, так как это "прошлый век", но об этом ты узнаешь после прихода в клинику. Зато к тебе бежит медсестра на подписание договора о согласии на заморозку эмбрионов. На 5 день выпал выходной, и клиника не работает! Уколы и прием препаратов никто не отменил! В результате на 6 день тебя ставят в известность, что твой единственный выживший эмбрион отправлен на заморозку и с него взят тест на ПГД, о чем ты даже не просил! Но самое интересное, что оказывается потом, что этот эмбрион плохой и переносить его нельзя, а за заморозку, сохранение и тест ты заплатил 18 000 грн. А была ли заморозка вообще? Дожил ли он до 6 дня, если в воскресенье за ним никто не наблюдал и нужен соответствующий материал для поддержания его жизнедеятельности? Нам даже не дали шанс быть родителями", - написал супруг пациентки "Мать и дитя" Владимир.

Ответственности за результат никакой

По приходу в клинику пациентки слышат множество устных гарантий успеха. Но когда дело доходит до ответственности за провал, виновных нет…

"На консультации врач озвучила, что для определения проблемы стоит сдать кучу анализов, сумма которых оказалась весьма немаленькая. После обследования нам было сказано, что ЭКО- самый разумный выход в нашей ситуации. Но отступать некуда было, и мы согласились. Мне было выписано кучу лекарств, которые тоже стоят не мало. В результате, мое лечение с треском провалилось, желаемая беременность не наступила и тогда врач посоветовала пройти еще какие-то обследования и повторить попытку. На вопросы почему не получилось в первый раз, мне никто не дал внятного ответа. В итоге мы попрощались с этой клиникой, потому что это тупо выкачка денег", - поделилась своим печальным опытом Мария.

"Я такого хамского отношения как в клинике "Мать и Дитя" в жизни не видела! Цены отличаются от прейскуранта, который без крика не выдают на руки. Разница с прейскурантом мне обошлась примерно в 7000 гривен. На мой вопрос откуда такая разница в сумме, мне никто не смог дать ответа! А потом просто подогнали сумму! Две попытки ЭКО и обе оказались неудачные! Я конечно понимаю, что такое может быть, в чем причина, мне так и не объяснили, сказали, бывает. Предложили готовиться к третей попытке, причем сразу через месяц. Я все могу понять, но что бы мне хамили за мои же деньги... В добавок мне ещё после второй подсадки занесли инфекцию, и я 23 дня провалялась в больнице под капельницей", - добавила свою историю Анна.

Да и работать там – не сахар

Негодуют не только пациенты "Мать и дитя". На форумах можно найти множество негативных отзывов от экс-сотрудников этой клиники.

"Обходите стороной эту нечестную контору. При устройстве на работу обещают одно, по-настоящему происходит другое. Злостно нарушают трудовой договор. Постоянные переработки, ненормированный график работы. Завуалированный договор по зарплате. Зарплату, которую обещает работодатель, получить нереально. Чтобы получить дополнительные баллы или бонусы нужно "упасть", дневать и ночевать на работе, что физически невозможно. В итоге получается много спроса и "понтов" при маленькой заработной плате. Некоторые медики работают по 12 часов в день. Текучка медиков очень большая и это уже о многом говорит. При поступлении на работу просят подписать лист, где написано - обязуюсь не разглашать коммерческую тайну. И еще! Милые женщины будьте внимательны к своему здоровью – "Мать и Дитя" маленькая медицинская непрофессиональная "шарашка" направлена ТОЛЬКО на вытяжку денег: сразу предлагают дорогостоящие анализы, дорогие методы ВРТ, ЭКО и т.д. Одним словом деньгосдирательство", - инкогнито написал пользователь сети.

"Работала там администратором, работа адская, всё время на ногах, чтобы получить мало-мальски приличную зарплату, приходится действительно буквально жить на работе. Переработки не оплачиваются как положено, вместо этого дополнительные часы идут как "совместительство", о чем подписывается соответствующий договор. Да ещё и постоянное моральное давление - администратор должен ВСЕМ, и чуть что не так, все срываются на нем. Я сбежала, так как из-за постоянных нервных срывов сильно ухудшилось здоровье", - согласилась с предыдущим комментарием другая форумчанка.