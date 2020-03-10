Рання менопауза: лікарка підказала, як її відстрочити

Менопауза – неминучий і лякаючий період в житті кожної жінки. У кого-то він настає раніше, у кого-то – пізніше, але кожній хочеться "відстрочити" його якомога більше.

"У більшості жінок менопауза настає у віці 45-55 років. Це норма. Однак приблизно у 10% жінок в західних країнах має місце рання менопауза в 40-44 роки, а у 1% – передчасна (передчасне виснаження яєчників) – до 40 років ", – розповідає ендокринологиня Марина Берковська.

"На питання, як відстрочити настання менопаузи, достовірної відповіді досі немає, проте ми точно знаємо, що ряд факторів може її наблизити, наприклад, операції на яєчниках, аутоімунне ураження, інфекції, опромінення, куріння, синдром тендітної Х-хромосоми. Крім того, значення має генетична схильність, тому добре б дізнатися, в якому віці закінчилися менструації у ваших мам і бабусь", – зазначила лікарка.

За її словами, недавнє велике дослідження показало, що вагітності і періоди лактації пов'язані зі зниженням ризику ранньої менопаузи. "Слід зазначити, що зворотна асоціація паритету (тобто кількості пологів) з ризиком ранньої менопаузи була показана і раніше, проте більшість досліджень, присвячених цьому питанню, були поперечними і ретроспективними (тобто у жінок просто збиралася інформація про те, скільки у них було пологів і ГВ і коли настала менопауза)", – зазначила Берковська.

Менопауза неминуча, але відстрочити її можна Рамблер

Вона підкреслила, що такі дослідження мають одне важливе обмеження: якщо пов'язане з віком зниження життєздатних ооцитів призводить до зниження паритету через більш низьку фертильність, а також більш ранніх строків менопаузи, результати цих робіт можуть бути упередженими через зворотній причинно-наслідковий зв'язок . Перевага нового дослідження в тому, що воно проспективне, тобто з наглядом вперед.

"У ньому взяло участь 108 887 жінок, в передменопаузі, яких спостерігали з 1989 по 2009 р, кожні 2 роки реєструючи інформацію про вагітності, лактації, часу і причини припинення менструацій. Паралельно збиралася інформація про фактори, які потенційно могли вплинути на результат: вік , куріння, ІМТ, споживання рослинного білка, вітаміну D, молочних продуктів, безплідді. Й за даними проведеного дослідження, кількість пологів і тривалість грудного вигодовування були пов'язані зі значним зниженням ризику ранньої менопаузи (до 45 років)", – розповіла ендокринолог, додавши, що особливо це стосувалося саме лактації.

Зокрема, жінки, які годували грудьми протягом 25 місяців і більше, мали набагато менше ризиків ранньої менопаузи, в порівнянні з жінками, які годували грудьми менше одного місяця. Автори дослідження пов'язали це з тим, що лактація придушує овуляцію і тим самим уповільнює виснаження пулу фолікулів.

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