Сегодня про "жир", гормоны и менструации.
Ваш вес должен быть идеальным (ИМТ 19-25).
ДЕФИЦИТ веса, как по мне, ещё хуже избытка, с ним сложнее справиться, сегодня о нем.
Жировая ткань является источником гормонов!
Основной гормон, производимый адипоцитами - это лептин.
Он передает информацию об адекватности энергетических запасов в организме в мозг и другие органы.
Лептин влияет на активность выработки гонадотропин-рилизинг гормона (GnRH), это сигнал наличия метаболического топлива.
Лептин является одним из самых важных гормонов, который необходим для нормального функционирования репродуктивной системы и полового созревания.
Менструации начинаются и продолжаются при достаточном запасе жировой ткани в организме девочки.
Сейчас набирает обороты такое заболевание, как орторексия - навязчивый невроз правильного питания. Это становится реальной, довольно серьезной физической и, самое главное, психической проблемой.
Не существует никакого специального "целебного" питания при гинекологических заболеваниях: СПКЯ, эндометриоз, миома матки, бесплодие и пр.
Есть принципы здорового питания для всех людей, есть специальные при некоторых заболеваниях (диабет, целиакия, при аутизме - может быть полезным исключить глютен из рациона и пр.).
Женщина - существо впечатлительное. Начитавшись всего подряд, резко ограничивает колоссальное количество продуктов в своем рационе.
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