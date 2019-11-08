Вообще мне нравится идея о том, что бюстгальтер носить вредно, как минимум рекомендацию НЕ носить оценит мужская половина и наверняка скажет "мне нравится этот доктор". Еще из плюсов – экономия денег, не надо тратиться на нижнее белье. Можно повысить градус сексуального напряжения в офисе и возможно улучшить сексуальную жизнь с партнером.

Но если по правде, как быть с информацией о том, что бюстгальтеры на косточках и их ношение в ночное время является причиной рака молочной железы (РМЖ)?

В 1995 году в свет вышла книга Сингер и Грисмайер под названием "Одеты в убийцу" ("Dressed to kill"). (И почему я не могу придумывать такие будоражащие воображение названия для своих книг?!). Ее основные утверждения – женщины, которые носят бюстгальтер с косточками по 12 часов в день, могут заболеть раком, так как это препятствует нормальному оттоку лимфы, что приводит к "накоплению токсинов" в организме.

С такой логикой и резинка на трусах может все передавить, впрочем, как и вся остальная одежда.

Нет никаких доказательств того, что компрессия лимфатических узлов бюстгальтерами вызывает РМЖ и в реальности биологические жидкости перемещаются вверх к подмышечным лимфатическим узлам, а не к косточкам в вашем бюстгальтере. Конечно, если предположить, что вы носите лифчик на 2-3 размера меньше и каждый раз, когда его снимаете видите грудь сине-бордового цвета – это плохо для здоровья молочной железы и так делать не нужно! Но мы же не об этом!

Избыточный вес и ожирение увеличивают риски развития РМЖ, а женщины с избыточным весом чаще имеют бОльший размер груди и носят бюстгальтер. Женщины, которые чаще не носят бюстгальтеры, за счет меньшего размера груди, чаще имеют нормальный вес.

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Бюстгальтер должен быть правильного размера Иллюстрация

Если мы сравним 2 эти группы, мы увидим, что у первой чаще возникает РМЖ, но бюстгальтер здесь не при чем, значение имеет только вес. Хорошо продуманные и качественные научные исследования не находят никакой взаимосвязи. Носить или не носить бюстгальтер – выбор, который должен исходить из ваших личных предпочтений, а не из опасений в отношении вашего здоровья.

Единственная рекомендация: он должен быть ПРАВИЛЬНОГО размера и не более того.

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