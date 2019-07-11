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/ Блоги - Гінекологія

Ольга Бєлоконь
Ольга Бєлоконь
Акушер-гінеколог, лікар-блогер Всі статті автора

Пробиотики для влагалища: что нужно знать

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Вагинальный микробиом – это еще одна уникальная и динамическая экосистема, состоящая из бактерий, некоторых видов грибков и вирусов.

Основными жителями влагалища являются Lactobacillus (лактобактерии), производящие молочную кислоту и перекись водорода, которые поддерживают кислый рН. Именно кислая среда очень важна, потому как защищает нас от условно-патогенных микроорганизмов, которые начинают активно размножаться при "сдвигах" кислотности.

Некоторые антибиотики, гормональные контрацептивы, СПРИНЦЕВАНИЯ! и даже сперма могут изменять баланс бактерий во влагалище.

Большинство женщин не нуждаются ни в каком профилактическом использовании пробиотиков для здоровья влагалища. Оно способно сделать все самостоятельно:

  • поддерживать и корректировать рН;

  • поддерживать правильный баланс бактерий.

Даже после лечения антибиотиками, флора способна очень быстро восстановиться самостоятельно и пробиотики в большинстве случаев не нужны.

Но если вы страдаете от рецидивирующего вагинального кандидоза или бактериального вагиноза, ВОЗМОЖНО, пробиотики могут быть полезны, но пока информация по этому поводу очень противоречива и нам нужно больше времени и больше качественных научных исследований.

На сегодняшний день выводы такие, что нельзя выступать против и нельзя поддерживать их прием. 50/50 и последнее слово остается за вашим лечащим врачом.

Я практически никогда не назначаю пробиотики при кандидозном вагините, потому как при нем практически никогда не бывает дефицита лактобактерий.

В отношении бактериального вагиноза все немного сложнее. Одни исследования не находят доказательств, другие находят. Есть вопросы в отношении оптимального пути введения (перорально или вагинально), какие штаммы или комбинации штаммов наиболее эффективны (Lactobacillus rhamnosus/reuteri/acidophilus), какая должна быть доза и продолжительность применения. Качество пробиотиков сильно варьируются, они не стандартизированы и большинство имеет низкое качество.

В остальных ситуациях добавки пробионтиков не имеют никакой пользы (речь конкретно о лечении и профилактике воспалительных заболеваний влагалища).

Лучшая профилактика и помощь для восстановления своей микрофлоры – это питание и образ жизни. Пробиотики в пище существенно влияют на микробиом влагалища. Никакая добавка не может заменить здоровые привычки и не будет так значимо влиять на ваш микробиом.

Поэтому самым важным является:

  • соблюдение сбалансированной диеты с большим количеством фруктов, овощей, зелени и ферментированных продуктов, избегайте употребления большого количества сахара;

  • хлопковое свободное белье, скажите "нет" тесным синтетическим вещам;

  • своевременная смена нижнего белья;

  • отказ от нерационального использования антибиотиков;

  • отказ от спринцеваний.

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Ольга Бєлоконь Ольга Бєлоконь
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