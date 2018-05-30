УкрEngРус
Реєстрація
CityВідео
Ольга Бєлоконь
Ольга Бєлоконь
Акушер-гінеколог, лікар-блогерВсі статті автора

Об интимной гигиене: правда и мифы

Читати новину російською

Часто ваши жалобы на неприятные ощущения, раздражение и дискомфорт в области вульвы (наружных половых органов) могут быть следствием агрессивной и неправильной гигиены. Правильная гигиена - это мытье только наружных половых органов. Никакие спринцевания и "вымывание" влагалища проводить не нужно.

Что рекомендует АСОG и NVA для женщин, страдающих вульводинией, но лично мне их рекомендации очень нравятся, и я их даю почти всем своим пациентам, независимо от наличия или отсутствия у них этого заболевания.

Итак, главные правила интимной гигиены:

  • Использовать хлопковое нижнее бельё;

  • Заменить синтетические колготки на чулки;

  • Брюки и юбки, которые вы носите, не должны быть слишком обтягивающими;

  • Не находитесь долго в мокром купальнике, замените его на сухой;

  • Стирайте нижнее бельё гипоаллергенным стиральным порошком, не используйте кондиционеры и ополаскиватели для белья;

  • Используйте мягкую, белую туалетную бумагу без ароматизаторов;

  • Пользуйтесь обычным мылом и водой, для гигиены никакие специальные моющие средства, интимные гели не нужны, это коммерция и навязывание ещё одних "очень нужных" для женщин вещей;

  • Не используйте пену для ванн, кремы, мыла, интимные гели с отдушками, ароматизаторами и пр;

  • Подмывайтесь после акта дефекации и мочеиспускания, если есть такая возможность.

  • Ежедневные прокладки также не являются необходимостью, достаточно гигиены 2 раза в день и ежедневной смены нижнего белья.

Иными словами - чем проще уход, тем лучше.

Читайте всі новини по темі "жіноче здоров'я" на сайті "Обозреватель".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Ольга БєлоконьОльга Бєлоконь
Тема
жіноче здоров'я
Об'єкти
здоров'яПоради лікаря
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

зарегистрироваться

Блоги медицини

Новини медицини