"Ні стресам і джинсам!" Супрун розвінчала міфи про інтимну жіночу проблему

Колишня в. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розвінчала популярні міфи про важливу недугу, яка непокоїть багатьох жінок, — вагінальний кандидоз, що у побуті називають "молочницею".

Відповідний допис вона розмістила на своїй сторінці у Facebook. За її словами, однією з причин кандидозу може бути носіння тісного щільного одягу, як-от джинсів, легінсів, або ж синтетичної білизни.

"Кандидоз означає, що викликаний цей стан дріжджовими грибками роду Candida, в цьому випадку Candida albicans. Вони є звичним компонентом вагінальної мікрофлори у 20% жінок, і в нормі грибки не спричиняють дискомфорту, "знають своє місце" та не розмножуються надміру. Але інколи їх стає забагато, і жінка відчуває свербіж, печіння, почервоніння і тріщини вульви, біль під час сечовипускання чи сексу, та нетипові вагінальні виділення, схожі на кисломолочний сир", — розповідає Супрун.

"Молочниця" у жінок

Вона зазначила, що зазвичай розвиток кандидозу провокує зниження загального чи місцевого імунітету під час вагітності, прийому гормональних контрацептивів, діабету, ВІЛ, хіміотерапії, терапії кортикостероїдами, або ж тривалого лікування антибіотиками (упродовж декількох тижнів). Щоправда, для появи "молочниці" буває достатньо і пережитого стресу — як наслідок, виділення кортизолу та адреналіну сприяють розвитку інфекцій сечостатевих шляхів.

Крім цього, деякі жінки розвивають також алергічну реакцію на кандид, саме тому лікування лише протигрибковими препаратами не дає належного ефекту. Ще однією причиною кандидозу може бути носіння тісного щільного одягу, як-от джинсів, легінсів, чи синтетичної білизни, яка не відводить вологу.

Щодо ж до лікування "молочниці", то Супрун насамперед радить звернутися до відповідного медичного фахівця, а не намагатися вирішити проблему рекомендаціями в Інтернеті.

Водночас вона розповіла про те, як можна запобігти кандидозу. Зокрема, вона дала такі поради:

Носіть бавовняну білу білизну . Інші типи теж можна і подекуди навіть треба, але недовго.

Якщо помітили, що спортивний одяг чи джинси викликають дискомфорт або посилені виділення, то спробуйте їх певний час не вдягати.

Носіть панчохи і гольфи замість колготок .

Дисбіоз вагінальної мікрофлори можуть викликати вагінальні дезодоранти, щоденні прокладки, які порушують відведення вологи, та мильні "бомбочки" для прийому ванни.

Кунілінгус чи мастурбація зі слиною є факторами ризику повторюваних кандидозів, адже слина має лужне середовище (а слизова вагіни та вульви — кисле), а також містить лізоцим, фермент із бактерицидними властивостями.

Намагайтеся справлятися із стресом . Це означає зміну ставлення до речей, що з вами відбуваються. Можливо, не всі вони варті переживань, виділення кортизолу, адреналіну, зниженню вродженого імунітету, набору ваги й кандидозу.

Не лікуйтеся антибіотиками без призначення, а якщо так — допийте курс повністю, а не припиняйте, щойно стало краще.

Нині немає підтверджень міфу, що кандидоз викликають солодощі чи дріжджі в хлібі або пиві.

Насамкінець Супрун поділилася декількома посиланнями на детальні протоколи лікування "молочниці". У них також описано хід дій у разі ускладнених чи повторюваних кандидозів. І вони не підходять для самолікування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексочільниця МОЗ України Уляна Супрун розповіла, що найдієвіший метод боротьби з раком молочної залози — профілактичний, тому всім жінкам старше 20 років слід щомісяця самостійно обстежувати груди. А от жінкам старше 50 років варто раз у 2 роки проходити мамографічні обстеження.

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