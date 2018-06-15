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Неудачное ЭКО: как восстановиться

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Признаки, свидетельствующие о том, что вы психологически не восстановились после неудачного протокола ЭКО и не готовы к новой попытке.

Всякий раз, вспоминая предыдущую попытку, в независимости от того, сколько прошло времени, вы чувствуете ком в горле и подступающие слезы. Не можете спокойно об этом думать вплоть до боли в сердце, а любые воспоминания ввергают вас в тоску и уныние. Такие эмоции говорят о том, что вы не пережили потерю или находитесь в процессе переживания утраты. ⠀

Испытываете, несвойственные вам ранее, телесные симптомы, такие, например, как постоянное напряжение в области таза, зажимы, вздрагивания. Обостряются хронические заболевания, особенно при подготовке к следующей процедуре, или только при мысли о предстоящих медицинских манипуляциях. Это свидетельства сопротивления на уровне тела, которое очевидно ещё не готово к новым испытаниям. Очень важно прислушиваться и относится с уважением к своему телу и его потребностям, ведь именно оно несет все основные нагрузки на пути к материнству. ⠀

В глубине души вы не уверены в успешности новой попытки, и подспудно ожидаете неудачи. Такие переживания могут возникать время от времени, как бы вскользь и часто женщины стараются не обращать внимания на эти звоночки, а лишь потом, после очередного пролёта, понимают, что подсознательно были готовы и знали, что ничего не получиться, и порой даже испытывают облегчение, получив отрицательный тест. ⠀

Стоит уделить немного времени для своего восстановления, учитывая, что затраты ресурсов (финансы и здоровье) на новую попытку ЭКО очень большие.

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