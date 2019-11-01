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/ Гінекологія

"Не ставить на паузу активне життя": Супрун розвіяла міфи про вагітність

1.1т Читати матеріал російською

Колишня в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розвінчала міфи про заборони, упередження та забобони під час вагітності.

Відповідний пост вона опублікувала у своєму Facebook з посиланням на лікаря-гінеколога та блогера Наталію Лелюх, пояснивши по пунктах, що можна і що заборонено у цей період життя жінки.

"Щойно жінка повідомляє, що вагітна, довкола відразу з’являються чимало охочих дати поради. Усі впевнені, що найкраще знають, що їсти, скільки спати та головне — чого не можна робити під час вагітності. І часто це наражає майбутніх батьків на шквал народних забобонів, упереджень та звернень до недоказової медицини", – зазначила Супрун.

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Вагітність

Вагітність

BBC.com

Вона наголосила, що "вагітність автоматично не ставить на паузу активне життя, заняття спортом чи повноцінне харчування".

Так, за словами Супрун, під час вагітності можна і треба:

  • займатися спортом. Протипоказання: кровотечі, гострі чи хронічні хвороби, неконтрольований тиск.

  • повноцінно харчуватися. Уникати солодкого, копченого і смаженого, дотримуватися порад щодо збалансованого харчування, достатньо пити та не переїдати.

  • літати літаком, якщо немає особистих протипоказань. Але необхідно зважати, що більшість авіакомпаній не беруть на борт пасажирок після 36 тижня вагітності.

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Головні заборони в особливий період життя жінки:

  • алкоголь;

  • куріння;

  • самолікування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Уляна Супрун пояснила, хто і коли має вакцинуватися проти дифтерії, а також до якого лікаря необхідно звернутися.

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Особа
Уляна Супрун
Тег
вагітність
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