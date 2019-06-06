Названо ліки, які можуть викликати викидні та родові дефекти

У медичних препаратах, в яких міститься алкалоїд вінпоцетин, можуть викликати викидні і родові дефекти.

Дана речовина видобувається з листя барвінку і застосовується в безлічі безрецептурних харчових добавок, передає Daily Mail.

Фахівці Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) повідомили, що вінпоцетин міститься в препаратах, які просуваються в якості засобів боротьби з втратою пам'яті і зайвою вагою.

Останні дослідження на тваринах показали, що навіть в малих дозах вінкамін пов'язаний зі зменшенням маси тіла новонароджених і підвищеною вірогідністю викиднів. Саме тому представники FDA закликали жінок, які планують завагітніти чи вже чекають дитину, уникати вживання даного інгредієнта.

Експерти відзначили, що результати експериментів є особливо тривожними, оскільки існує велика кількість продуктів з вінпоцетину, які доступні для жінок дітородного віку.

Народження дитини

Як повідомляв OBOZREVATEL, дослідження вчених показало зв'язок між нудотою під час вагітності у матерів і розумовими здібностями дітей.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!