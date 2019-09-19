Названо контрацептив, здатний уберегти від раку

Внутрішньоматкова спіраль (ВМС) знижує ризик розвитку раку яєчників на 15-32% незалежно від того, гормональна вона чи ні.

До такого висновку прийшли дослідники з Університету Колорадо, пише Daily Mail. Уся справа в тому, що спіраль бореться з високим рівнем естрогену – гормону, який збільшує ризик раку молочної залози і яєчників.

При цьому вчені поки не змогли відповісти на питання, як довго спіраль повинна залишатися в матці жінки для досягнення потрібного ефекту.

Внутрішньоматкова спіраль Ілюстрація

Також залишається невідомим механізм, за допомогою якого це досягається.

Відзначимо, що рак яєчників ще називають "тихим убивцею", оскільки в 80% випадків він діагностується на пізніх стадіях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше був названий найнебезпечніший продукт, який викликає рак.

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