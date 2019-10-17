Молода українка померла після найпростішої операції

У Чернівцях померла 37-річна Наталія Винник після нескладної гінекологічної операції.

Близькі жінки звинуватили в її смерті лікарів, адже вранці вона сама пішла на прийом. А через кілька годин рідним повідомили, що її більше немає, повідомляє ТСН.

"Вони сказали, що так буває і Наталя померла під час процедури", – розповіла сестра загиблої Людмила Козак.

Розглядається кілька причин трагедії.

"Версії – алергічна реакція й легеневий тромб. Коли зайшов до кабінету зайвий раз уточнити, то відповіли: різко впав тиск. Два різні припущення протягом такого малого відрізку часу", – повідомив чоловік Людмили, Віталій Козак.

Жінка звернулася до установи, бо не могла завагітніти.

Медики кажуть, що у пацієнтки зупинилося серце. Гістероскопія під загальним наркозом була успішною, а пацієнтці стало погано вже після неї.

"Хірург, який оперував – лікар першої категорії, анестезіолог – завідувач відділенням. На жаль, будь-яке нескладне втручання несе певні ризики й ускладнення. Після операції раптово трапилася зупинка серця, а надалі – набряк легень. Реанімаційні заходи були, на жаль, безуспішними", – говорить в.о. головного лікаря Чернівецького пологового будинку №1 Василь Ринжук.

У поліції за заявою родичів відкрили кримінальне провадження про неналежне виконання медиками своїх обов'язків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Івано-Франківську в лікарні під час пологів померла жінка.

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