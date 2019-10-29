Какой метод контрацепции выбрать? Какой самый безопасный и надежный? Что посоветуете?

Как же часто я слышу от вас эти вопросы. Но для начала вы должны сами ответить на следующие:

Как часто у вас происходят половые контакты? У кого-то через день, у кого-то раз в неделю, у кого-то раз в месяц. Исходя из этих данных, мы сразу сможем отмести несколько вариантов. Вряд ли женщина захочет пить гормоны целый месяц из-за одного возможного полового акта, наверное, проще будет один раз воспользоваться презервативом. Есть ли у вас какие-то заболевания? Сахарный диабет, ожирение, артериальная гипертензия, тромбозы, вы курите или нет, и пр. Здесь оцениваются риски побочных эффектов от приема гормональных контрацептивов и иногда выясняется, что какой-то конкретной женщине они будут противопоказаны из-за ее образа жизни или состояния здоровья, тогда выбор падет на барьерные методы (спираль, презерватив). Регулярный ли у вас половой партнер? Если нет – тогда при каждом контакте с новым партнером вы подвергаетесь риску заражения ИППП и автоматически вам подходит только презерватив, а если вы слишком обеспокоены случайной беременностью или бывают ЧП, тогда могут быть добавлены еще и гормональные методы (экстренная контрацепция). Что вы будете делать, если все-таки беременность наступит и насколько она НЕжеланна для вас сейчас.

Если вы знаете, что абсолютно точно не будете делать аборт, тогда вы можете выбрать любой не очень надежный метод контрацепции (прерванный половой акт, календарный метод, метод лактационной аменореи) и жить себе спокойно.

Методы контрацепции Иллюстрация

Самым опасным и наименее приемлемым методом контроля над рождаемостью является аборт. 25% всех беременностей во всем мире завершились искусственным абортом с 2004 по 2014 год. Инфицирование, кровотечения, необратимые повреждения эндометрия и вторичное бесплодие – возможные риски, связанные с хирургическим абортом.

Я искренне не понимаю женщин, для которых КОК (комбинированные оральные контрацептивы) – это зло, а пойти раз в пол года сделать аборт – это как бы норма, меньше рисков для здоровья. Это большое заблуждение!

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