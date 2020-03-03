Коронавірус при вагітності: майбутні мами в особливій групі ризику

Повідомлення про вторгнення нового коронавіруса COVID-19 в Україну викликало нову хвилю переживань. Так, з виявленням першого випадку в Чернівцях більш гостро постало питання його профілактику, а також про те, кому найбільше небезпеки він несе.

Як говорили експерти MedOboz, в особливу групу ризику входять діти, у яких ще імунітет не сформувався повноцінно, а органи і системи тільки розвиваються, а також люди похилого віку і пацієнти з хронічними захворюваннями, у яких імунітет і організм в цілому ослаблені низкою порушень.

Крім того, як стало відомо, вірус може нести загрозу і вагітним. Як говориться в повідомленні Центру по контролю і профілактиці захворювань США, в організмі вагітних жінок відбуваються імунологічні та фізіологічні зміни, які можуть зробити їх більш сприйнятливими до вірусних респіраторних інфекцій, включаючи COVID-19.

Крім того, на основі аналізу даних по іншим респіраторним інфекціям (зокрема важкий гострий респіраторний синдром (коронавірус SARS), близькосхідний респіраторний синдром (коронавірус MERS) і грип ) майбутні мами також можуть піддаватися ризику важких ускладнень або смертності у порівнянні з населенням в цілому.

Разом з тим експерти додали, що даних про ризик розвитку несприятливих наслідків вагітності при перенесенні COVID-19 поки немає. Однак підкреслили, що втрата вагітності, включаючи викидень і мертвонародження, спостерігалася у випадках зараження іншими спорідненими коронавірусами (знову ж, SARS-CoV і MERS-CoV). Крім того, висока температура протягом першого триместру вагітності може збільшити ризик деяких вроджених вад.

Коронавірус може нести загрозу і мамі, і малюкові Вести

Американський коледж акушерів-гінекологів (ACOG) опублікував доповідь, в якій говориться, що до теперішнього часу ще немає конкретних рекомендацій для вагітних жінок щодо оцінки або лікування COVID-19.

"Несприятливі наслідки (наприклад, передчасні пологи) також були зареєстровані серед вагітних, які перенесли COVID-19. Однак ця інформація заснована на обмежених даних, і неясно, чи були ці результати пов'язані з материнською інфекцією. В даний час неясно, чи може COVID-19 передаватися трансплацентарним шляхом до плоду. Було кілька необгрунтованих повідомлень про те, що немовлята дали позитивний результат на вірус незабаром після народження, але для підтвердження того, як були заражені ці діти, і чи може вірус передаватися під час вагітності, необхідні перевірені дані. В обмеженій кількості недавніх випадків немовлят, народжених від матерів, інфікованих COVID-19, опублікованих в рецензованій літератури, жоден з немовлят не дав позитивний результат на COVID-19", - йдеться в доповіді.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як коронавірус може відобразитися на стані пацієнтів із захворюваннями серцево-судинної системи.

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