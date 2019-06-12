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/mamaclub

Готова чи ні: як визначити ідеальний час для зачаття

8.4тЧитати матеріал російською

Розпізнавання ознак овуляції може підвищити шанси вдалого зачаття.

Про те, як визначити готовність жіночого організму до запліднення, розповіла акушер-гінеколог Ольга Білоконь в своєму Instagram.

Лікар поділилася кількома способами, як підтвердити овуляцію.

Регулярність менструальних циклів:

  • жінки, у яких цикл триває 21-35 днів, в 99% випадків мають регулярну овуляцію;

  • якщо тривалість циклу становить менше 21 або більше 35-40 днів, овуляція відбувається рідко і нерегулярно.

Виділення з піхви приблизно в середині циклу, які за кольором і консистенцією нагадують сирий яєчний білок - ознака наближення овуляції.

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Може спостерігатися хворобливість, чутливість і набухання молочних залоз, це свідчить про вироблення прогестерону жовтим тілом.

Наявність домінантного фолікула (15-25 мм), визначеного при ультразвуковому дослідженні (УЗД).

Позитивні тести на овуляцію – проте достовірність результату становить близько 80%, тобто є шанс отримати негативну відповідь навіть при наявності овуляції.

визначення овуляції

визначення овуляції

Ілюстрація

На думку гінеколога, визначити наявність овуляції можна і лабораторними методами. Наприклад, здати аналіз крові на прогестерон за 7 днів до очікуваної менструації. Але при нерегулярному циклі цей спосіб буде неефективним.

Ловіть відразу кілька методів підтвердження овуляції. Лайк мені за інформацію❤️ ✅Регулярность менструальних циклів. ▪️Женщіни, у яких цикл триває 21-35 днів, в 99% випадків мають регулярну овуляцію. ▪️Еслі ваші цикли тривають менше 21 або більше 35-40 днів, у вас менше 8 менструацій за 12 місяців, овуляція у вас відбувається, але рідко і нерегулярно. ✅ "Липкі, тягучі" прозорі виділення з піхви приблизно в середині циклу, за кольором і консистенції, що нагадують сирий яєчний білок, це ще одна ознака наближення овуляції. ✅Болезненность, чутливість і набухання молочних залоз, відчуття "налити", збільшення її в розмірах. Це свідчення вироблення прогестерону жовтим тілом і ще один імовірнісний ознака овуляції. ✅Налічіе домінантного фолікула (15-25 мм) на УЗД або жовтого тіла (відсутність останнього напередодні менструації не є ознакою ановуляции). ✅Положітельние тести на овуляцію. Достовірність результату близько 80%, тобто іноді навіть при наявності овуляції тест може показати негативний результат, вірогідність помилки близько 10-20%. ❓Как я люблю підтверджувати наявність овуляції? ✅Сдачей аналізу крові на прогестерон ЗА 7 ДНІВ до очікуваної менструації. Найбільш об'єктивний та достовірний метод. ▪️Значенія прогестерону вище 3 свідчать про недавню овуляції. ▪️Еслі результат менше 3 - або не було овуляції, або промахнулися з днем. Іноді варто повторити аналіз через пару днів або зробити його ще раз в наступному менструальному циклі. ! ️КАКІЕ ТУТ ДОПУСКАЮТЬСЯ ПОМИЛКИ? ❌КОГДА У вас нерегулярний менструальний цикл, місячні йдуть 4-6 разів на рік, здавати аналіз крові на прогестерон Безглуздо. І так зрозуміло, що ваші значення будуть менше 1, у вас немає регулярної овуляції. ❌Нізкій прогестерон = дефіцит прогестерону, через це всі проблеми. Дефіцит треба заповнити, приймати прогестерон ззовні. Абсолютно невірне і безграмотне твердження! ️ ✅Нізкій прогестерон = відсутність овуляції, треба зрозуміти, чому немає овуляції і визначитися з тим, що робити далі, виходячи з ваших репродуктивних планів. Рівень прогестерону по суті справи не має ніякого значення в такій ситуації. Продовження в каруселі👆🏻

Публікація від Доктор Ольга Білоконь (@doctor_belokon)

Раніше MedOboz писав, що чоловіки старше 45 років менш фертильні, а їх жінки мають більш високий ризик прееклампсії, гестаційного діабету і передчасних пологів.

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Тема
планування вагітності
Місце
Україна
Тег
вагітність
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Ткачева Александра
Ткачева Александра
Огpoмнoе cпaсибo тeм, кто пoкaзaл мне прeкpacный сайт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/fvb3yp Пpoстo пpoйдя опpoс пoлyчила пoчти полyгодoвyю зaрплaтy)) Пользуйтecь, пoка eсть вoзмoжнoсть=)
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