Готова чи ні: як визначити ідеальний час для зачаття

Розпізнавання ознак овуляції може підвищити шанси вдалого зачаття.

Про те, як визначити готовність жіночого організму до запліднення, розповіла акушер-гінеколог Ольга Білоконь в своєму Instagram.

Лікар поділилася кількома способами, як підтвердити овуляцію.

Регулярність менструальних циклів:

жінки, у яких цикл триває 21-35 днів, в 99% випадків мають регулярну овуляцію;

якщо тривалість циклу становить менше 21 або більше 35-40 днів, овуляція відбувається рідко і нерегулярно.

Виділення з піхви приблизно в середині циклу, які за кольором і консистенцією нагадують сирий яєчний білок - ознака наближення овуляції.

Може спостерігатися хворобливість, чутливість і набухання молочних залоз, це свідчить про вироблення прогестерону жовтим тілом.

Наявність домінантного фолікула (15-25 мм), визначеного при ультразвуковому дослідженні (УЗД).

Позитивні тести на овуляцію – проте достовірність результату становить близько 80%, тобто є шанс отримати негативну відповідь навіть при наявності овуляції.

визначення овуляції Ілюстрація

На думку гінеколога, визначити наявність овуляції можна і лабораторними методами. Наприклад, здати аналіз крові на прогестерон за 7 днів до очікуваної менструації. Але при нерегулярному циклі цей спосіб буде неефективним.

Раніше MedOboz писав, що чоловіки старше 45 років менш фертильні, а їх жінки мають більш високий ризик прееклампсії, гестаційного діабету і передчасних пологів.

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