Екстрена контрацепція не врятує: медики розвінчали міф

За статистикою, 0,6-2,6% жінок, що приймають таблетки екстреної контрацепції після незахищеного сексу, все одно вагітніють.

Так, Рейчел (ім'я змінене) завагітніла після того, як її зґвалтували, попри те, що вона прийняла пігулку екстреної контрацепції того ж вечора в межах медичної допомоги, наданої їй після нападу, пише BBC.

"Коли через два місяці я дізналася, що вагітна, це стало для мене цілковитим шоком, – сказала вона. – Мені навіть на думку не спало, що це взагалі могло статися".

Найефективніший метод контрацепції – внутрішньоматкова спіраль 4mama.ua

Як зауважила жінка, вона навіть не була проінформована, що пігулка може не і допомогти. "Я взагалі не пригадую, щоби тоді йшлося про те, що це може бути неефективним", – зазначила вона.

Активно обговорювати питання екстреної контрацепції почали після того, як авторка сайту Refinery29 поділилася своєю історією про те, як вона завагітніла попри приймання пігулок і дотримання інструкцій.

Коли пігулки екстреної контрацепції можуть бути неефективними?

Великий вплив на ефективність пігулок має менструальний цикл. Зокрема, якщо овуляція відбулась перед тим, як ви прийняли пігулку, і ви були фертильні під час незахищеного статевого акту, вона не захистить від вагітності. Залежно від типу таблеток екстреної контрацепції – їх є два: левоноргестрел та уліпристалу ацетат. Левоноргестрел слід прийняти протягом 72 годин (три дні) після незахищеного сексу. Уліпристалу ацетат необхідно вжити протягом 120 годин (п'ять днів). До слова, за статистикою, вагітніють дві з кожних 100 жінок, які вживають уліпристалу ацетат, і 0,6-2,6% жінок, які використовують левоноргестрел. На ефективність таблеток впливають ліки, які ви можете приймати. Серед них – деякі ліки від ВІЛ, епілепсії, а також безрецептурний рослинний засіб звіробій, який іноді приймають для лікування легких розладів настрою. Ще один важливий момент – вага жінки. У жінок зі більшою вагою вищий ризик завагітніти після їхнього прийому, каже вона.

"І йдеться навіть не про надмірну вагу", – зауважила доктор Керолайн Купер, фахівець із питань репродуктивного та сексуального здоров'я.

Недостатня поінформованість про дію таблеток

Хоча інструкції до пігулок екстреної контрацепції містять інформацію про те, що дія ліків заснована на затримці овуляції, на неї, як і на будь-що, написане дрібним шрифтом, легко не звернути увагу. Інструкція також прямо не говорить про те, що ефективність пігулок залежить від дня вашого менструального циклу.

Крім того, в аптеці чи клініці з питань сексуального здоров'я не завжди вважають за потрібне вказати жінкам, що на ефективність пігулок екстреної контрацепції впливає їхній менструальний цикл.

"Я думаю, що це мають робити, – сказала доктор Купер і додала, що хоча фармацевти зазвичай добре знають, як працює екстрена контрацепція, "якщо вони зайняті, то можуть не заглиблюватися в усі ці подробиці".

Які є альтернативи?

Інший доступний метод екстреної контрацепції – це мідна ВМС (внутрішньоматкова спіраль), встановлена протягом перших п'яти днів після незахищеного статевого зв’язку. Якщо пігулки затримують овуляцію, ВМС запобігає імплантації заплідненої яйцеклітини на слизову оболонку матки і має ефективність понад 99%.

Новини Лучший способ контрацепции

Ребекка Пікерілл, медсестра з питань сексуального здоров'я у клініці під патронатом благодійної організації Brook, що опікується сексуальним здоров'ям молодих людей, каже, що їхні працівники завжди пропонують ВМС як "золотий стандарт".

Д-р Купер каже, що ніколи не бачила, щоб ВМС була неефективною як засіб екстреної контрацепції.

"Я, звичайно, бачила жінок, які вживали пігулки екстреної контрацепції, вагітніли, робили аборт, а потім приходили до мене, щоб встановити спіраль, і були розлючені, що ніхто не запропонував їм цей варіант одразу", – додала вона.

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