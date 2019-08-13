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/ Гінекологія

Для діагностики і прогнозу раку: новий чутливий тест на ВПЛ

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Французькі вчені (Інститут Пастера) розробили новий інструмент для виявлення ВПЛ-інфекції (вірус папіломи людини). Вони показали, що тест також може виявляти передракові ураження, викликані вірусом.

Тест може краще передбачити, чи схильні жінки з ВПЛ до ризику розвитку раку шийки матки (РШМ). Про це повідомляє видання Daily Mail. Результати були опубліковані в The Journal of Molecular Diagnostics.

Для діагностики і прогнозу раку: новий чутливий тест на ВПЛ

Ілюстрація

99% випадків РШМ викликані ВПЛ-інфекцією, яка передається статевим шляхом. Існує більше 200 штамів цього вірусу, кожен з яких має різний ступінь онкогенності, що ускладнює діагностику і лікування. Дослідники придумали новий підхід, який не тільки виявляє тип інфекції ВПЛ, але також виявляє передракові ураження. Тест HPV RNA-Seq дасть можливість краще діагностувати найбільш небезпечні штами і уникнути непотрібних діагностичних процедур.

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Для діагностики і прогнозу раку: новий чутливий тест на ВПЛ

Ілюстрація

HPV RNA-Seq тестувався з використанням зразків від 55 пацієнтів. Інструмент зміг виявити і визначити штам ВПЛ.

Було встановлено, що тест має чутливість – здатність виявляти присутність ВПЛ – 97,3%. Результати показали, що він також має негативну прогностичну цінність – ймовірність відсутності ВПЛ – 93,8%.

Тест також може бути застосовний для інших видів раку, пов'язаних з ВПЛ, таких як анальний рак і рак голови і шиї.

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Для діагностики і прогнозу раку: новий чутливий тест на ВПЛ

Ілюстрація

Для діагностики раку шийки матки використовується кілька підходів. Проводиться гінекологічний огляд з бімануальним вагінальним дослідженням, ректальне обстеження, кольпоскопія. З інструментальних методів виконується: ультразвукова діагностика органів малого тазу і черевної порожнини, магнітно-резонансна томографія органів малого тазу і черевної порожнини. Виконується біопсія тканин новоутворення, гістологічне дослідження матеріалу, отриманого з цервікального каналу, визначення рівня онкомаркерів, гінекологічний мазок на онкоцитологію.

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Тема
здоров'я
Місце
Франція
Теги
рак діагностика
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