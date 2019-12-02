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/ Гінекологія

Болі в "критичні" дні: лікар розповів, як від них позбутися

1.3т
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Для багатьох жінок початок менструації знаменується появою сильних болів у області живота й попереку.

Відчуття, схожі на перейми під час пологов, здатні вибити зі звичного режиму і змусити на день-два дотримання постільного режиму.

Гінеколог Валерій Якуба розповів Medoboz, чому з'являється такий симптом і як від нього позбутися.

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Біль під час "критичних" днів може попереджати про захворювання

Біль під час "критичних" днів може попереджати про захворювання

Ivona

Звідки беруться болі під час менструації?

Основна причина появи спазмів під час "критичних" днів (дисменореї або альгодисменореї ) – надлишок простагландинів. Це гормоноподібні речовини, які вивільнюються зі слизової оболонки матки в менструальний період. Вони сприяють скороченню і розслабленню матки, що і забезпечує процес її очищення. Коли їх занадто багато, виникає спазм, порушується кровообіг і з'являється сильний біль.

Одним із провокаторів надлишкового виділення простагландинів може бути запальний процес в органах малого тазу, пов'язаних, наприклад, з недавно перенесеними операціями або інфекціями. Також призвести до такого явища може куріння, дотримання суворих дієт і інші негативні чинники, що впливають як на загальний стан організму, так і статеву систему.

У будь-якому разі, якщо сильні болі вас турбують під час кожної менструації, то варто звернутися до лікаря і з'ясувати їхню справжню причину. За рідкісних же їх появах можна спробувати допомогти собі самостійно.

Грілка на допомогу

Насамперед, коли біль тільки "вмикається" і починає посилюватися, спробуйте позбутися від нього без допомоги ліків. Відмінний варіант – грілка (якщо такої немає, скористайтеся пляшкою з теплою водою або нагрітими рушниками).

Так, приляжте приблизно на годину (щоб зайвий раз не напружувати м'язи), розслабтеся і прикладіть джерело тепла до низу живота. Прогрівання цієї області допоможе позбутися від м'язового спазму, посилить кровообіг і вгамує больові відчуття.

Зробіть самомасаж

Ще один спосіб допомогти собі – зробити нескладний десятихвилинний масаж. Він допоможе розслабити м'язи, збільшити приплив крові до них, стимулювати вироблення природних ендорфінів, що в підсумку швидко позбавить від спазму.

Отже, насамперед промассуйте поперек і крижі. Круговими надавлювальними рухами пальців пропрацюйте кожну точку, особливо ямочки над сідницями. Далі легкими рухами долонь вгору-вниз "прогладьте" область живота вздовж тазової кістки і зону від лобкової кістки до пупка.

Після масажу прийміть теплий душ і полежіть в ліжку орієнтовно пів години.

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Вжийте ліки

Якщо жоден із перерахованих вище способів не допоміг, час вдатися до допомоги лікарських препаратів, але обов'язково зверніть увагу на протипокази до них і дозування, щоб не спровокувати більш тяжкі стани (наприклад, кровотечі, порушення дихальної функції тощо).

Приборкати надлишкове вироблення простагландинів і зняти запалення допоможуть нестероїдні протизапальні засоби, наприклад, на основі ібупрофену або парацетамолу. А поліпшать кровообіг судинорозширювальні ліки, зокрема, на основі дротаверину.

Якщо ж вжитий препарат не допомагає і біль не відступає чи посилюється, не потрібно займатися самолікуванням, збільшуючи дозування – викличте "швидку" або самостійно зверніться за допомогою в клініку.

Раніше Obozrevatel розвінчував міфи про "жіночі" дні.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
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