Болі в "критичні" дні: лікар розповів, як від них позбутися

Для багатьох жінок початок менструації знаменується появою сильних болів у області живота й попереку.

Відчуття, схожі на перейми під час пологов, здатні вибити зі звичного режиму і змусити на день-два дотримання постільного режиму.

Гінеколог Валерій Якуба розповів Medoboz, чому з'являється такий симптом і як від нього позбутися.

Біль під час "критичних" днів може попереджати про захворювання Ivona

Звідки беруться болі під час менструації?

Основна причина появи спазмів під час "критичних" днів (дисменореї або альгодисменореї ) – надлишок простагландинів. Це гормоноподібні речовини, які вивільнюються зі слизової оболонки матки в менструальний період. Вони сприяють скороченню і розслабленню матки, що і забезпечує процес її очищення. Коли їх занадто багато, виникає спазм, порушується кровообіг і з'являється сильний біль.

Одним із провокаторів надлишкового виділення простагландинів може бути запальний процес в органах малого тазу, пов'язаних, наприклад, з недавно перенесеними операціями або інфекціями. Також призвести до такого явища може куріння, дотримання суворих дієт і інші негативні чинники, що впливають як на загальний стан організму, так і статеву систему.

У будь-якому разі, якщо сильні болі вас турбують під час кожної менструації, то варто звернутися до лікаря і з'ясувати їхню справжню причину. За рідкісних же їх появах можна спробувати допомогти собі самостійно.

Грілка на допомогу

Насамперед, коли біль тільки "вмикається" і починає посилюватися, спробуйте позбутися від нього без допомоги ліків. Відмінний варіант – грілка (якщо такої немає, скористайтеся пляшкою з теплою водою або нагрітими рушниками).

Так, приляжте приблизно на годину (щоб зайвий раз не напружувати м'язи), розслабтеся і прикладіть джерело тепла до низу живота. Прогрівання цієї області допоможе позбутися від м'язового спазму, посилить кровообіг і вгамує больові відчуття.

Зробіть самомасаж

Ще один спосіб допомогти собі – зробити нескладний десятихвилинний масаж. Він допоможе розслабити м'язи, збільшити приплив крові до них, стимулювати вироблення природних ендорфінів, що в підсумку швидко позбавить від спазму.

Отже, насамперед промассуйте поперек і крижі. Круговими надавлювальними рухами пальців пропрацюйте кожну точку, особливо ямочки над сідницями. Далі легкими рухами долонь вгору-вниз "прогладьте" область живота вздовж тазової кістки і зону від лобкової кістки до пупка.

Після масажу прийміть теплий душ і полежіть в ліжку орієнтовно пів години.

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Вжийте ліки

Якщо жоден із перерахованих вище способів не допоміг, час вдатися до допомоги лікарських препаратів, але обов'язково зверніть увагу на протипокази до них і дозування, щоб не спровокувати більш тяжкі стани (наприклад, кровотечі, порушення дихальної функції тощо).

Приборкати надлишкове вироблення простагландинів і зняти запалення допоможуть нестероїдні протизапальні засоби, наприклад, на основі ібупрофену або парацетамолу. А поліпшать кровообіг судинорозширювальні ліки, зокрема, на основі дротаверину.

Якщо ж вжитий препарат не допомагає і біль не відступає чи посилюється, не потрібно займатися самолікуванням, збільшуючи дозування – викличте "швидку" або самостійно зверніться за допомогою в клініку.

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