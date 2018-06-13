Ощущаете ли вы боли в молочных железах накануне менструации? Насколько она интенсивна? Признавайтесь, кто думает, что это очень плохо и свидетельствует о каких-то гормональных нарушениях?
А как на самом деле?
Боли в молочных железах (или масталгия), которые носят цикличный характер (начинаются в середине цикла или накануне месячных и исчезают с началом менструации), в общем -то являются вариантом нормы и свидетельствуют о наличии НОРМАЛЬНЫХ гормональных изменений в организме в течение всего менструального цикла.
Такая боль двухсторонняя, диффузная и связана с пролиферацией, т.е. циклическим ростом ткани молочной железы.
Иногда такая боль может быть связана с приемом некоторых лекарственных препаратов, например, оральных контрацептивов.
Также, накануне менструации, в молочной железе могут появляться различные образования, которые, как и циклическая болезненность, исчезают с началом менструации. Если этого не происходит - это повод обратиться к врачу для выяснения характера образований.
Если боль очень интенсивная, возможен приём некоторых лекарственных препаратов по назначению врача (НПВС, например и пр.).
Если она связана с приёмом КОК (и сохраняется в течение 3-6 от начала их приёма) или МГТ - после обсуждения с врачом, препарат можно отменить или заменить на другой, содержащий меньшее количество эстрогена.
Помните о белье - бюстгальтер должен быть правильного размера, с хорошей поддержкой, нигде не давить и пр.
Уменьшение употребления кофе, быстрых углеводов и рафинированных жиров + спорт и закаливание - хорошее средство облегчения боли.
БАД и различные витамины могут использоваться, но хорошей доказательной базы о своей эффективности они не имеют.
Ну что, немного успокоились?
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