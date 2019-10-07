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/ Блоги - Гінекологія

Албіна Коміссарова
Албіна Коміссарова
Дієтолог Всі статті автора

ПМС и переедание

735 Читати матеріал російською

Кто из нас сталкивался с тем, что в "эти дни" появляется бешеный аппетит и хочется есть, особенно сладкое? Если такое есть в вашей жизни, то этот пост для вас.

Чувство голода может усиливаться во время лютеиновой фазы( 16-28 день цикла). Возможно, это связано с активизацией прогестерона в эти дни, из-за чего расход энергии вырастает на 2,5-11%.

Исследовав влияние прогестерона на снижение концентрации серотонина в крови, можно прийти к выводу, что депрессия, апатия, желание заедать свой "эмоциональный" голод в это время особенно активно проявляются.

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ПМС и переедание

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Что же делать?

  • Постарайтесь исключить в период ПМС алкоголь и кофе, они стимулируют аппетит. Ограничьте соленые продукты, они могут способствовать задержке жидкости.

  • Если вас тянет на чипсы, газировку, сухарики, положите в сумку здоровые перекусы: йогурт, фрукты, орехи, у вас всегда должно быть под рукой что-то из здоровых продуктов питания.

  • Если вас тянет на сладкое, не покупайте его впрок, не раскладывайте вокруг себя дома или на работе. Заменяйте тягу к сладкому фруктами или ягодами.

  • Если просто хочется много есть, то ешьте. Просто пусть эта еда будет здоровой: зерновые продукты, рыба, мясо, птица, фрукты, овощи, орехи, молочные продукты.

  • Если грустно и хочется заесть плохое настроение, ищите положительные эмоции в другом! Составьте список из 10-20 вещей, которые вас радуют. В нужный момент переключайтесь на какое-то занятие из списка.

  • Занимайтесь спортом в это время, это обеспечит вам хорошее настроение и поможет не переедать.

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Тема
здоров'я
Тег
харчування
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
І щоб здоровіше бути, займайтеся спортом змолоду, бо в 50 вже тяжко буде
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