Гряде епідемія! Українців попередили про смертельну хворобу

Міністерство охорони здоров'я попередило, що з приходом осені і початком навчального року в Україні може з'явитися ризик зростання епідемії кору.

У пресслужбі МОЗ повідомили, що за останній тиждень у нашій країні на кір захворіли 130 дорослих і 38 дітей.

"Тимчасове зменшення захворюваності на кір влітку відбувається у зв'язку із меншим перебуванням людей у великих колективах. З початком навчального року захворюваність знову зростає, особливо серед дітей, тому важливо зробити щеплення дитині до початку навчання", – йдеться у повідомленні.

Чиновники зазначають, що для надійного захисту від хвороби всі діти повинні своєчасно отримати як першу, так і другу дозу вакцини проти кору. Для цього необхідно дотримуватися Календар профілактичних щеплень і проводити планові вакцинації.

"МОЗ України надає можливість безкоштовно вакцинуватися і дітям, і дорослим: вікові обмеження на безкоштовну вакцинацію від кору скасовані. Також можна вакцинувати немовлят у віці від 6 місяців, для яких кір особливо небезпечний. Крім того, щеплення повинні отримати діти, чиї батьки брали фальшиву довідку про вакцинацію", – пояснили у міністерстві.

У МОЗ нагадали, що на початку 2019 року (з 28 грудня 2018-го до 29 серпня 2019 року) на кір захворіла 57637 людина – 27296 дорослих і 30341 дітей, від ускладнень кору померло 19 осіб.

Календар щеплень МОЗ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні від кору помер 5-річний хлопчик, якого не вакцинували через протипоказання.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!