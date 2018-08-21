Гриценко розповів про сплеск вкрай небезпечної хвороби

За останні півроку в Україні зафіксовано рекордну кількість захворювань на кір; цій вкрай важливій темі слід приділяти набагато більше уваги, ніж заявам "порохоботів".

Таку думку в ефірі телеканалу NewsOne висловив екс-міністр оборони України (2005-2007), лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко.

Політик розповів про інформацію, опубліковану Всесвітньою організацією охорони здоров'я, "яка торкається всіх, хто дивиться, і всіх, хто голосує і не голосує".

"За перше півріччя цього року в нашій країні уже зафіксовано понад 23 тисячі захворювань на кір. Інфекційна хвороба, вкрай небезпечна. Для порівняння: за минулий рік в усій Європі була 21 тисяча випадків. А в нас, в Україні, порівняно з Європою, тільки за півроку – 23 тисячі".

У цьому контексті політик наголосив: "Зараз люди практично не захищені. І треба піднімати серйозне питання, щоб мама була впевнена, що дитина не захворіє, щоб знала, чи це справді вакцина чи це якась фальшована вакцина, щоб не боялися робити імунізацію".

Гриценко переконаний: це, на відміну від нападок "порохоботів", дуже важлива тема і проблема, яку необхідно вирішувати.

Як писав OBOZREVATEL,Європейська комісія висловила велику стурбованість тим, що три з семи країн із найвищим рівнем захворюваності на кір в Європі є країнами ЄС. "Низька імунізація однієї країни ставить під загрозу безпеку і здоров'я громадян по всій Європі. Вакцинація - це акт солідарності", - сказала прес-секретар Єврокомісії.