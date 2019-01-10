Грип продовжує вбивати українців: названі найнебезпечніші області

В Україні з початку 2019 року від ускладнень, викликаних вірусом грипу типу А, померли п'ятеро людей.

Усього з початку епідсезону (жовтень 2018-го) від грипу в країні загинули 13 осіб, повідомляє Центр громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я.

"З 1 жовтня 2018-го до 6 січня 2019 року в Україні зареєстровані 2 439 032 особи, які захворіли на грип та ГРВІ. Зараз епідемічні пороги перевищені у двох областях: Київській (на 2,8%) і Житомирській (на 7%). У цілому по Україні захворюваність на 17,6% менша за епідемічний поріг", – йдеться у повідомленні.

У Центрі рекомендували за появи перших симптомів грипу звертатися до лікаря. Адже несвоєчасне виявлення грипу може призвести до тяжких ускладнень і навіть смерті хворого.

Фахівці ЦГЗ рекомендували зробити щеплення, щоб убезпечити себе від ризику захворіти на грип.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Уляна Супрун назвала найголовніші ознаки, за якими грип можна відрізнити від застуди уже на ранніх термінах захворювання.