Готує операції по всьому світу: розкрилася стратегія Росії на випадок війни

Так званий "суверенний інтернет", до якого прагне влада Росії потрібен не тільки для створення власної національної системи, а й для дискредитації противника на випадок війни.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів фахівець у сфері безпеки, співробітник консультативної фірми NSI Пол Джоял.

"Вони давно ведуть "м'які" бойові дії, я маю на увазі різні інтернет-операції з метою впливу на громадську думку, виборців у різних країнах, пропагандистські акції. Але існують інструменти і для ведення "жорсткої" війни", – пояснив він.

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До них, за словами Джояла, відноситься впровадження в комп'ютерні системи іноземних компаній, що займаються експлуатацією ключових об'єктів інфраструктури, "жучків", які дозволять зірвати подачу електроенергії, порушити діяльність транспорту, відключити зв'язок.

Відзначається, що Росія активно готується до подібних операцій по всьому світу, і вона знає, що їй дадуть відповідь тим же.

"Я не думаю, що їх мета – повністю відрізати країну від світової павутини, оскільки вони повинні усвідомлювати, що в інтересах Росії збереження зв'язків зі світом, хоча б заради того, щоб підтримувати торговельні, економічні відносини", – вважає експерт.

Російський інтернет Відомості

Разом із тим, підкреслив Джоял, такі дії пов'язані з небезпекою спокуси скористатися такими можливостями не тільки для ведення військових дій, але і для нейтралізації, скажімо, протестів росіян, тим більше, що ймовірність війни західних країн з Росією невелика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутати Державної думи Росії в першому читанні підтримали проект закону, який дозволяє владі взяти під контроль інтернет. Якщо ідея буде підтримана і у другому читанні, то росіян "в разі небезпеки" зможуть позбавити доступу до мережі.

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