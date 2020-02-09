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Зими немає навіть у Антарктиді? Метеоролог забив на сполох через рекордну аномалію

4.2т
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У п'ятницю, 7 лютого, на станції Есперанса була зафіксована найвища температура в історії Антарктиди +18,3 градуса (65 °F).

Про це повідомляє вчений Ігор Кибальчич у своєму Facebook. Вказана температура на 0,8 °C перевищила попередній рекорд (+17,5 °C 24 березня 2015 року).

Розташована станція у найпівнічнішій частині Антарктичного півострова й належить Аргентині. Температура на рівні 850 гПа в регіоні сягала +11 °C, що вище за кліматичну норму приблизно на 15 градусів.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Глобальне потепління
Місце
Україна
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sdfgsdg vank
sdfgsdg vank
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