Гірше коронавірусу: в Україні від смертельної інфекції загинули 26 осіб

В Україні лютує грип, жертвами якого стали вже 26 осіб. Медики кажуть, що нинішній вірус, хоч і був у нас десять років тому, цього року він особливо небезпечний. Через нього у пацієнтів розвивається моментальна пневмонія, яка може привести до смерті.

Детальніше про епідемію читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Три смерті за тиждень

Тільки за останній тиждень у Запорізькій області зафіксовано три смертельні випадки від грипу. 5 лютого від інфекції померла 68-річна жителька Запоріжжя. Жінка захворіла 26 січня й одразу була госпіталізована в реанімаційне відділення лікарні. Однак врятувати її так і не вдалося.

Лікарі радять при перших симптомах одразу звертатися до лікаря

У пацієнтки розвинулася двостороння пневмонія, серцева недостатність. Лікарі відзначають, що жінка також страждала на цукровий діабет.

Також 10 лютого від грипу померла 69-річна жителька Запоріжжя. У жінки також були хронічні захворювання – інсульт, діабет, гіпертонія. На грип вона захворіла ще 31 січня, через три дні звернулася до лікаря, і лише 6 лютого потрапила в реанімацію. Але лікарі вже нічим допомогти не змогли.

У цей же день у Запорізькій області від грипу померла 15-річна дівчинка. За допомогою до лікарів батьки не зверталися, два дні лікували вдома, але не впоралися з хворобою. Дитина померла від пневмонії.

Цьогорічний грип небезпечний для дітей

У січні також у Запорізькій області від грипу померли дві людини. Крім цього в січні в Житомирській області від грипу померла 6-річна дівчинка. І жертвою грипу стала вагітна жінка, лікарям вдалося тільки врятувати її малюка, зробивши кесарів розтин.

Всього ж по країні епідпоріг перевищено на 56%. Лікарі прогнозують, що на спад інфекція піде тільки до березня. У багатьох областях уже закриті на карантин школи.

Викликає ускладнення і швидко поширюється

Як розповіли нам у Запорізькому обласному лабораторному центрі МОЗ України, у всіх померлих виявлено грип типу А.

При високій температурі одразу звертайтеся до лікаря

"В одному випадку це пандемічний грип А (H1N1). У трьох випадках – підтвердився грип А, а результатів останнього випадку ми ще чекаємо", – розповіла завідувачка відділенням організації епіддосліджень Марина Колерова.

Фахівчиня каже, що небезпека цього грипу в тому, що він легко поширюється і моментально викликає таке серйозне ускладнення, як пневмонія.

"Він небезпечний тим, що викликає важкий стан і спалах захворювання, дуже легко передається від людини до людини. Цей штам у нас уже циркулював у 2009-10 роках, тоді було багато смертей і багато людей заразилися. Останні десять років він у нас циркулював, але не був такий активний. А цього року знову він легко знаходить жертви", – говорить Колерова.

Заввідділенням респіраторних та вірусних інфекцій Інституту епідеміології ім. Громашевського Алла Мироненко додає, що цьогорічний грип небезпечний для людей із груп ризику. "Це діти, вагітні жінки, люди, які страждають на цукровий діабет, астму, ожиріння, серцево-судинні захворювання. У таких хворих може моментально розвинутися пневмонія", – говорить Мироненко.

Як уберегтися від грипу

Грип А (H1N1) відомий нам під назвою "свинячий". Також у 1918 році такий тип грипу став причиною пандемії "іспанки", яка забрала тисячі життів.

В Україні лютує грип А (H1N1)

У 2009 році ВООЗ офіційно повідомляв про початок пандемії грипу А (H1N1). Він характеризується швидким розвитком вірусної пневмонії, яка не піддається лікуванню звичайними антибіотиками.

Лікарі звертають увагу на симптоми цього небезпечного захворювання. "Якщо у вас різко піднялася висока температура, з'явилася ломота в суглобах і м'язах, світлобоязнь, інтоксикація, то слід терміново звертатися до лікаря. І не просто звертатися, а госпіталізуватися. Не затягуйте з лікуванням вдома. Тому що в лікарні вам буде призначено спеціальне лікування, яке допоможе уникнути ускладнень, пневмонії. І звичайно, летального результату", – говорить Колерова.

Вакцина вже не допоможе

Під час епідемії захиститися від грипу за допомогою вакцинації вже дуже складно. Як зазначає Мироненко, важко сказати, чи встигне у людини виробитися імунітет, чи вона швидше захворіє сама.

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"Звичайно, можна ізолювати себе на цей час, намагатися менше виходити на вулицю, носити маску. Але, якщо ви працюєте, то навряд чи на важливу нараду або зустріч ви прийдете в масці", – уточнює епідеміолог.

Як радять лікарі, виходячи на вулицю, користуйтеся оксоліновою маззю, змащуйте нею слизові носа. Після повернення додому одразу мийте руки з милом, а в транспорті намагайтеся не торкатися руками до носа, очей і рота.

Від грипу в Україні вже померли 26 осіб

Якщо ви їдете в транспорті, то можете тримати в роті шматочок лимона або шкірочку апельсина – кисле середовище вбиває мікробів. Також полощіть рот розчином календули, хлорфіліпту. Також допоможе посилити імунітет, якщо ви ввечері будете вживати трохи цибулі або часнику.

У разі, якщо у вас з'явилися перші симптоми захворювання одразу ж звертайтеся до лікаря, і не відмовляйтеся від госпіталізації.

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