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/ Пульмонологія

Україна може отримати нові ліки від коронавірусу: що відомо про гідроксихлорохін

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В Україні ведуться переговори про постачання препаратів із діючою речовиною гідроксихлорохін, яка продемонструвала ефективність при лікуванні коронавірусу COVID-19.

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Про це повідомив глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, передає "Інтерфакс-Україна". Він пояснив, що ця токсична речовина використовується для лікування малярії, ревматоїдного артриту й деяких дерматологічних захворювань.

Ліки від коронавірусу

Ліки від коронавірусу

"Клінічні випробування ефективності лікування ним COVID-19 відсутні, проте в США, Європі та Китаї проводяться відповідні клінічні дослідження.

Закон, який ми плануємо прийняти, дозволить застосовувати цей препарат для лікування коронавірусної інфекції. Сьогодні ми шукаємо цей препарат по світу, країни заборонили його експорт, вважають його стратегічним", – сказав Радуцький.

Переговори про закупівлю, як уточнив він, ведуться зокрема з Індією. "Уже другий день у переговорах з урядом Індії, де теж випускають цей препарат. Чекаємо їх вирішення", – зазначив Радуцький.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Ліки в Україні Коронавірус
Особа
Михайло Радуцький
Місце
Україна
Теги
хвороба інфекція ліки вірус
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
а шо, сало вже не допомогае?
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Здоров'я Пульмонологія

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