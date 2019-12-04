Геноцид українців? Медініціатива "Голосу" може мати жахливі наслідки

В Україні хочуть легалізувати неякісні ліки, ввезені з-за кордону. Парламент уже розглядає законопроєкт фракції "Голос", який де-факто дозволяє імпорт неперевірених медикаментів і несе загрозу мільйонам.

До країни завезуть десятки препаратів із В'єтнаму, Індії, Сенегалу, Конго, Бангладеш і третіх країн. Водночас якість ніхто контролювати не зможе.

Що пропонують у Верховній Раді й чому це "вдарить" по сучасній медицині – з'ясовував OBOZREVATEL.

Головне:

У фракції "Голос" зареєстрували законопроєкт, який може змінити ринок лікарських препаратів;

Нардепи запевняють, що завдяки їхній ініціативі ціни на медикаменти впадуть в середньому на 20-30%;

Експерти ж різко критикують ідею. Адже на прилавках українських аптек з'являться сотні невідомих одиниць із країн третього світу (Африки і Азії);

Неякісні та небезпечні ліки ніхто проконтролювати не зможе, у держави цю функцію забирають;

Мета такої ідеї – дати заробити великим міжнародним фірмам, зокрема з країн третього світу.

Що конкретно пропонують

6 вересня в парламенті зареєстрований проєкт закону № 2089, авторками якого є народні депутатки від фракції "Голос" Ольга Стефанішина й Олександра Устинова.

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Свою ідею вони аргументують так: компанія, розробивши один медичний препарат, оформляє на нього патент (авторське право) на термін до 20 років. Після завершення дії вони це право продовжують, не даючи своїм конкурентам випускати аналоги. На цьому заробляють гроші фармацевтичні компанії, українці ж платять більше.

Законопроєкт пропонує кілька змін:

Кожен препарат перед видачею патенту вивчатимуть і перевірятимуть, які конкретні поліпшення в ньому з'явилися. Якщо виявиться, що препарат по суті не змінився, то патент не дадуть;

Введення такого механізму, як паралельний імпорт. Ліки з інших країн зможуть ввозити без попередньої згоди виробника (на цей пункт варто звернути особливу увагу, про який ітиметься нижче);

Прописаний механізм припинення роботи патенту. Умовно кажучи, в разі надзвичайної події (епідемія, повінь) і браку ліків, компаніям дозволяється виробляти аналоги для того, щоб у місцевих жителів був доступ до медзасобів.

Чому це завдасть шкоди мільйонам українців?

Законопроєкт викликав широкий резонанс серед багатьох експертів. Його авторки запевняють: мета – знизити ціни на ліки в середньому на 20-30%. Мовляв, із інших країн до України завезуть десятки нових препаратів-аналогів, і українці в аптеках зможуть обрати те, що дешевше.

Але не все так просто. Фахівці вщент розкритикували ідею і закликали народних депутатів не голосувати за зміни.

У чому ж річ? Експерти кажуть прямо: законопроєкт не відповідає європейським, міжнародним правилам. Якщо його ухвалять, то до України тоннами ввозитимуть неякісні, а головне неефективні ліки. А це прямо ставить під загрозу всіх українців – від маленьких дітей до пенсіонерів.

Контролю за якостям практично не буде

Саме тому варто звернути увагу на такий важливий термін, як "паралельний імпорт". У "Голосі" хочуть прямо легалізувати неякісні препарати з третіх країн – Сенегалу, Конго, Гани, Малі, Індії, Китаю та інших.

Річ у тім, що в тексті проєкту ніхто не прописав, чи відповідають ввезені в країну ліки стандартам і нормам, чи ні. Умовно кажучи – в таблетці "Аспірин" крейда чи реальні лікарські засоби? Медики щодо цього кажуть прямо: "Фактично, Україну планують перетворити на світовий смітник неякісного, дешевого непотребу".

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, в країнах третього світу відсоток фальсифікованих ліків більш ніж 10%. А в Україні цифра таких неякісних медикаментів може досягати й 50%.

Чому так? Тому що в держбюджеті практично не виділяють грошей на перевірку препаратів, в чинному бюджеті закладено всього 1,4% на верифікацію медикаментів, а це 3 мільйони гривень. Для порівняння, ще 5 років тому сума була 90 мільйонів.

Обурення викликає і той факт, що переклад інструкції українською мовою повністю лягає на виробника. Прийшовши в аптеку, українець має довіритися не державним структурам (за це відповідають фахівці "Державного експертного центру), а виробнику, який не несе ніякої відповідальності за препарат.

Як ви думаєте, що буде з компанією, наприклад, із В'єтнаму, якщо вона припуститься помилки в перекладі якихось слів з інструкції до препарату для серця? Правильно, нічого. А це може коштувати тисячам людей витрачених грошей, а головне – здоров'я.

Цю ситуацію можна порівняти з літаком, який був повністю побудований в Китаї і інструкція до його керування китайською мовою. Перед польотом її дають перекладати 20-річному студенту, від якого й залежить точність перекладу.

Логічно припустити, що якісно зробити свою роботу він не зможе, адже знань у нього небагато. Але контролювати його ніхто не буде, оскільки держава добровільно від цього відмовилася. Чим може завершитися політ? Трагедією.

Також експерти критикують і сам підхід – взяти на озброєння європейський досвід. Як виявилося, європейці готові купувати ліки у своїх сусідів, але не у країн третього світу. Там про своїх громадян думають, на відміну від наших законодавців.

Наприклад, Польща дозволяє закупівлю медикаментів лише в країн з Європейського економічного простору. В цьому є логіка. Адже в умовних Німеччині і Франції вимоги до препаратів високі й перейматися їхньою якістю не доводиться.

Українці знову під загрозою неякісних медикаментів

Водночас засоби з інших країн завозять тільки після перевірки державними структурами. І тут поляки намагаються купувати тільки те, що в них не виробляється.

Простіше кажучи – законопроєкт 2089 прямо лобіює інтереси великих міжнародних фірм (зокрема з третіх країн). Вони хочуть зайти на український ринок без будь-яких обмежень.

Продавати спокійно неперевірені ліки й заробляти мільйони. Заразом скільки постраждає українців, зважаючи на все, ні авторів законопроєкту, ні представників міжнародних компаній не хвилює.

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