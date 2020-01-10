Головна Новини
МоваЯзык
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Гастроентерологія

"Жодних перекусів!" Тренер розповів, як харчуватися при схудненні

539
Читати матеріал російською

Триразове харчування при схудненні більш ефективне, аніж п'ятиразове. Для того, щоб легко скидати вагу, також потрібно відмовитися від перекусів.

Про це розповів тренер Юрій Журавський на своїй сторінці в Facebook. За його словами, коли людина їсть більше, ніж три рази на день, це взагалі не сприяє схудненню.

"Вибираючи між дробовим п'яти- і триразовим харчуванням для зниження ваги необхідно зупинятися на другому варіанті. І відмовитися від перекусів", – написав Журавський.

Тренер розповів, як харчуватися при схудненні

Тренер розповів, як харчуватися при схудненні

Він пояснив, що харчування з перекусами не веде до підвищення метаболізму і схуднення, хоча на перших порах допомагає впоратися з відчуттям голоду.

"Після того, як страх почуття голоду буде позаду, необхідно переходити на чотири- і триразове харчування", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтологиня Вікторія Кляуз пояснила, чому правильне харчування "приносить" деяким мінус 5 кг за два тижні, а інші втрачають за це ж час не більше 1 кг.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Яра Дорош
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини