"Жодних перекусів!" Тренер розповів, як харчуватися при схудненні

Триразове харчування при схудненні більш ефективне, аніж п'ятиразове. Для того, щоб легко скидати вагу, також потрібно відмовитися від перекусів.

Про це розповів тренер Юрій Журавський на своїй сторінці в Facebook. За його словами, коли людина їсть більше, ніж три рази на день, це взагалі не сприяє схудненню.

"Вибираючи між дробовим п'яти- і триразовим харчуванням для зниження ваги необхідно зупинятися на другому варіанті. І відмовитися від перекусів", – написав Журавський.

Тренер розповів, як харчуватися при схудненні

Він пояснив, що харчування з перекусами не веде до підвищення метаболізму і схуднення, хоча на перших порах допомагає впоратися з відчуттям голоду.

"Після того, як страх почуття голоду буде позаду, необхідно переходити на чотири- і триразове харчування", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтологиня Вікторія Кляуз пояснила, чому правильне харчування "приносить" деяким мінус 5 кг за два тижні, а інші втрачають за це ж час не більше 1 кг.

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