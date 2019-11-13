Занепад сил і зубний біль: названі незвичайні ознаки атаки глистів

Мало хто заморочується перевірками свого організму на зараження гельмінтами, і вже тим більше не кожен вживає заходів по боротьбі з ними.

При цьому, за словами сімейної лікарки Марії Горєлої, гельмінти не нешкідливі "переселенці", які, як дехто вважає, просто "вимагають солодкого і не дають набирати вагу", а шкідники, що швидко розмножуються, і порушують роботу органів і систем на різних рівнях. Тому їхня присутність часто призводить до порушень здоров'я, в тому числі, збоїв роботи імунітету, серцево-судинних захворювань і т.д.

MedOboz з'ясував, які ознаки видадуть появу "новобранців" в організмі і дадуть привід для позапланового відвідування лікаря і медлабораторії.

Незвичайні ознаки гельмінтозу Super

Шлункові розлади

Гельмінти в першу чергу заселяють кишечник, тому перші ознаки їх присутності будуть виходити саме з системи шлунково-кишкового тракту. Так, періодично починають турбувати здуття і різі в животі, подтошнювання, діарея або запори. Тому помічаючи за собою подібні періодичні симптоми, не шукайте відмовок – йдіть перевірятися.

Болі в голові

У процесі життєдіяльності гельмінти виділяють токсини, які заражають все навколо. Першими через інтоксикацію страждають судини і нервова система, і це проявляється періодичними головними болями і запамороченнями, при яких таблетки не допомагають полегшити стан.

Слабкість і ранкова втома

Якщо при звичайних навантаженнях і нормальному сні ви стали відчувати себе все більш втомленим і розбитим, теж є привід здати необхідні аналізи на гельмінтів. Справа в тому, що через "новобранців" в організмі гірше засвоюються необхідні йому речовини (вітаміни, мікро- і макроелементи), через що стрімко розвивається дефіцит вітамінів і мінералів. Це і призводить до станів, що нагадують міжсезонний авітаміноз.

Раптова алергія

При появі алергічних реакцій (висипання, набряки слизових та ін.) На продукти, які раніше "заходили" вам абсолютно нормально, так само є привід грішити на зараження гельмінтами. Так, ці створіння в процесі активної життєдіяльності змушують ваш імунітет працювати на знос, від чого той починає сприймати агресивно все більше речовин і виділяти до них антитіла, від чого і починаються алергічні прояви.

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Постійні застуди

Як вже говорилося, гельмінти, що заселили організм, отруюють його токсинами – продуктами своєї життєдіяльності. А це, в свою чергу, завдає удар імунітету. В результаті той стає все слабшим і все частіше пропускає атаки вірусів і бактерій, особливо якщо до того ж піддається до постійних випробувань перепадами температур і стресами.

Зубний біль

Всі ті ж токсини призводять ще і до надмірної чутливості нервової системи. Це в подальшому призводить до бруксизму – нічному скреготу зубами (трапляється через спазм м'язів щелепи при перенапрузі нервової системи). Через це починається стирання зубної емалі і розвивається чутливість зубів, спершу до холодних і гарячих продуктів, далі до кислого і солодкого, а потім зовсім з'являється постійний ниючий біль без подразників.

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