З черв'яками і кліщами: дієтолог розвінчала популярний міф про їжу

Їжа з різними комахами в ній не є небезпечною. Певна кількість кліщів або черв'яків – абсолютно нормальна "складова" для деяких продуктів.

Про це повідомила дієтолог Вікторія Кляуз на своїй сторінці в Instagram. Вона зазначила, що агенство FDA склало посібник про дозволені кількості комах в їжі.

"Норми можуть видатися безглуздими, але вони зайвий раз нагадують, що продукти – не стерильні і цілком можуть містити домішки", – написала дієтолог.

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Кляуз навела незвичайні приклади:

50 г кориці можуть містити до 400 фрагментів комах;

100 г консервованих або сушених грибів – до 75 кліщів (попелиці), а така ж кількість броколі – до 60 штук;

У склянці цитрусового соку або в пів кіло помідорів цілком нормально виявити одного черв'яка;

А 10 г шавлії можуть містити 9 волосків гризунів. Вони припустимі і в каві, какао, попкорні.

Також дієтолог додала, що потрібно стежити за своєю гігієною.

"Це ж так просто – мити руки, овочі та фрукти, принесені додому, і не їсти "дозволених" черв'яків в помідорах", – підкреслила Кляуз.

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