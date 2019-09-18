З черв'яками і кліщами: дієтолог розвінчала популярний міф про їжу

Їжа з різними комахами в ній не є небезпечною. Певна кількість кліщів або черв'яків – абсолютно нормальна "складова" для деяких продуктів.
Про це повідомила дієтолог Вікторія Кляуз на своїй сторінці в Instagram. Вона зазначила, що агенство FDA склало посібник про дозволені кількості комах в їжі.
"Норми можуть видатися безглуздими, але вони зайвий раз нагадують, що продукти – не стерильні і цілком можуть містити домішки", – написала дієтолог.
Дієтолог розвінчала популярний міф про їжу
Кляуз навела незвичайні приклади:
50 г кориці можуть містити до 400 фрагментів комах;
100 г консервованих або сушених грибів – до 75 кліщів (попелиці), а така ж кількість броколі – до 60 штук;
У склянці цитрусового соку або в пів кіло помідорів цілком нормально виявити одного черв'яка;
А 10 г шавлії можуть містити 9 волосків гризунів. Вони припустимі і в каві, какао, попкорні.
Також дієтолог додала, що потрібно стежити за своєю гігієною.
"Це ж так просто – мити руки, овочі та фрукти, принесені додому, і не їсти "дозволених" черв'яків в помідорах", – підкреслила Кляуз.
Всі ми чули про їжу з насекомих😳 Але для більшості, комашки - "дика екзотика", яку кожен день і не зустрінеш Однак, це не зовсім так😨 ⠀ Організація FDA склала целое👆 керівництво "Defect Levels Handbook" 🔥, в якому вказує, скільки лапок або голів комах "допускається" в звичайних продуктах - спеціях, овочах, шоколаді та ін ⠀ Приклади: 🔸50г кориці може містити до 400 фрагментів комах 🔸100 г консервованих або сушених грибів - до 75 кліщів (попелиці), а в 100г брокколі до 60шт 🔸В склянці цитрусового соку або в півкіло помідорів цілком нормально виявити 1 червячка😃 ⠀ Не можу не згадати про волосках гризунов➡️ 9 волосків на 10г шавлії! Також волоски "допустимі" в каву, какао, попкорне😆 ⠀ Норми можуть здатися абсурдними, але вони зайвий раз нагадують, що продукти - не стерильна і цілком можуть містити прімесі🐛 А ось правила гігієни ніхто не відміняв! Це ж так просто - муть руки, овочі / фрукти, принесені додому, і не є "допустимих" черв'яків в помідорах🙌 Всім гарного п'ятничного настрою і позитивних вихідних! ❤️
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