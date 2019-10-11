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/ Гастроентерологія

Яку кашу вибрати: дієтологиня розкрила важливий нюанс про харчування

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Вибираючи кашу, обов'язково потрібно звертати увагу на її склад, зовнішній вигляд, а також час варіння.

Про це повідомила відома дієтологиня Вікторія Кляуз на своїй сторінці в Telegram. Вона написала детальний пост про каші.

Дієтологиня зазначила, що, наприклад, овес – це необроблене зерно. Тому перед приготуванням страви з цієї крупи її потрібно вимочувати 10-12 годин. Час варіння – близько однієї години.

Дієтологиня розкрила важливий нюанс про каші

Дієтологиня розкрила важливий нюанс про каші

За її словами, крупи відрізняються ступенем обробки і товщиною "нарізки" зерна. Чим воно тонше, тим менше в ньому клітковини і вищий глікемічний індекс.

"Знайоме "через 2 години після вівсянки хочеться їсти" – пояснюється товщиною зерна і наявністю клітковини", – написала Кляуз.

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Дієтологиня склала цілий список каш:

  • Пластівці "Екстра" – роблять з крупи першого сорту;

Крупа

Крупа

Telegram Вікторії Кляуз

  • "Геркулес" – плющене пропарене зерно;

  • Вівсянка цільнозернова плющена – схожа з "Геркулесом", але зерна більш щільні, час приготування страв стає довшим;

Крупа

Крупа

Telegram Вікторії Кляуз

  • Мюслі – складаються з тонких пластівців, горіхів, ягід;

  • Гранола – запечені мюслі, в складі є велика кількість цукрів.

"Вибираючи кашу, орієнтуйтеся на: склад (не повинно бути додаткових сиропів, ароматизаторів і тд), зовнішній вигляд – чим більше схожості з цільним зерном, тим пізніше з'явиться голод, час варіння – чим довше, тим краще", – підсумувала Кляуз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтологи назвали три каші, які не тільки не приносять користі здоров'ю, а й можуть нашкодити.

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Теги
здоров'я харчування
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