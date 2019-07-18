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Які продукти допоможуть у спеку: дієтолог назвала список

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"Літня" їжа і напої можуть дати неоціненну допомогу в спеку, сприяти природному охолодженню організму, попередити перегрів і тепловий удар.

Про це повідомила відомий український дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці в Instagram. За її словами, більшість сирих овочів і фруктів містить високий відсоток води, тому їх потрібно їсти, щоб знизити ризик зневоднення. Вона додала, що серед овочів найбільш корисним є листовий салат, огірки, селера і помідори.

Фус написала, що, навіть якщо люди не помічають явних змін в самопочутті, спека все одно впливає на роботу багатьох функцій організму.

Овочі

Овочі

Инфоиндустрия

"Найбільше можуть постраждати від спеки старші люди і маленькі діти. Це пов'язано з тим, що у дітей механізми природної терморегуляції ще не до кінця сформовані, а у старших вони вже не працюють так, як в молодості", – зазначила дієтолог.

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Самые полезные овощи и фрукты июля: в чем польза

Вона написала, що люди, які приймають ліки, повинні звернути увагу на те, що сечогінні засоби, препарати для лікування нирок, печінки і серця також можуть негативно впливати на здатність організму регулювати температуру тіла.

Літня спека впливає на роботу багатьох функцій нашого організму, навіть якщо ми не відчуваємо явних змін в самопочутті. Найбільше можуть постраждати від спеки літні люди і маленькі діти. Це пов'язано з тим, що у дітей механізми природної терморегуляції ще не до кінця сформовані, а у літніх вони вже не працюють так, як в молодості. ☀ Люди, які приймають ліки повинні звернути увагу на те, що сечогінні засоби, препарати для лікування нирок, печінки і серця можуть негативно впливати на здатність організму регулювати температуру тіла. ☀ "Літня" їжа і напої можуть дати неоціненну допомогу в спеку, сприяти природному охолодженню організму, попередити перегрів і тепловий удар. ☀ Більшість сирих овочів і фруктів містить високий відсоток води, тому їх потрібно їсти, щоб знизити ризик зневоднення. З овочів - це листовий салат, огірки, селера, помідори. ☀ Друзі, вам цікава дана тема? Якщо так, ставте "+" в коментарях і я продовжу 😉 # чтобихудетьнадоесть # діетологфус # діетологкіев # діетологонлайн # діетамбой

Публікація від Дієтолог Світлана Фус (@ dietolog.fus)

Як повідомляв OBOZREVATEL, консультант зі здорового способу життя і блогер Ольга Фоміна розповіла, як правильно займатися спортом в спеку.

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Особа
Світлана Фус
Місце
Україна
Тег
їжа
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