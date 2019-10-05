Як залишатися молодим: названі топ-8 продуктів

Залишатися молодим якомога довше можна за допомогою правильно підібраного раціону харчування.

Так, фахівці назвали вісім продуктів, які сприяють омолодженню і містять корисні мікроелементи, пише "Медікфорум".

У список потрапили: темний шоколад, багатий на флавоніди і антиоксиданти, які добре впливають на стан шкіри, зелений чай, що містить поліфеноли і колагено, кава, що захищає вашу шкіру від меланоми.

Топ-8 продуктів для збереження молодості Ілюстрація

Також бажаючим зберегти молодість варто звернути увагу на авокадо, помідори, чорницю і кавуни.

Додати в раціон фахівці радять і рибу, особливо лосось, який багатий омега-3.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог назвав продукти, які допоможуть легше пережити спеку.

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