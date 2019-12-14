Як схуднути: дієтологиня назвала головну помилку при скиданні ваги

Найбільша помилка людини, яка хоче скинути зайву вагу, – худнути, щоб потім можна було їсти, "як раніше".

Про це написала відома лікарка і дієтологиня Вікторія Кляуз на своїй сторінці в Telegram. За її словами, ті, хто хочуть схуднути, не рідко вважають, що грудень – це "останній вагон потяга".

Дієтологиня зазначила, що водночас дуже великою проблемою є те, що люди часто скидають вагу до певних свят, а потім починають знову харчуватися не надто корисною їжею.

Дієтологиня назвала головну помилку при схудненні

"Рік за роком ви будете бігти по колу... І так, ви щиро хочете схуднути. Так, ви готові витрачати свої ресурси на це. Але ви не готові нести відповідальність за свої дії... "Схуднути – щоб потім поїсти" – ось той залізобетонний стереотип, який в'ївся у підсвідомість", – написала Кляуз.

"Найбільша помилка – худнути, щоб потім можна було їсти, "як раніше". От не робіть цю помилку, не обманюйте себе, ставте мету – не набрати вагу на свята", – підкреслила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нутриціологиня Світлана Нікітчук розповіла, що перехід на збалансоване харчування для схуднення з урахуванням статі, віку, стану здоров'я, способу життя і характеру праці вимагає часу і зусиль, однак результат того вартий.

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