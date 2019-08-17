Як правильно вибирати кавун: опубліковані слушні поради

Вибрати смачний, стиглий і безпечний кавун досить непросто, але реально, якщо слідувати порадам експертів.

Як говориться в сюжеті Oboz TV, окрім характерного дзвінкого звуку, стиглий кавун можна розпізнати за темно-зеленим кольором і сухою плодовою ніжкою. Складніше перевірити кавун на вміст нітратів.

Як розповів начальник головного управління Госпродпотребслужби міста Києва Олег Рубан, візуально визначити рівень нітратів у кавунах практично неможливо, тому що це хімічна речовина.

Як вибирати кавун Ілюстрація

Він порадив питати продавців про взяття державної ветеринарної експертизи. Це невелика за розміром довідка з позначками про лабораторію, яка провела тестування.

Також можна самостійно перевіряти кавун за допомогою невеликого електронного нітраттестера. У такому випадку для кавуна норма нітратів не повинна перевищувати рівень 60 міліграмів на кілограм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарі радять купувати кавуни і дині тільки в сезон, з початку серпня. Уникати покупок на стихійних ринках, у людей, які не можуть показати документи про якість їх продукції. Не купувати розрізані кавуни, тому що в спеку на поверхні розвиваються шкідливі мікроорганізми.

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