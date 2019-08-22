Як правильно їсти яблука: названо найкориснішу частину

Яблука містять багато корисних складників. Проте їх потрібно з’їдати разом із кісточками: саме вони містять велику кількість йоду.

Австралійські вчені впевнені, що 90% людей неправильно їдять ці фрукти, адже залишають огризки. Як розповіла дієтолог Карина Дейнеко "Сніданку з 1+1", яблука у раціоні незамінні.

За її словами, у них міститься багато вітаміну С, магнію, заліза, фосфору та пектину, але важливо їсти не більше двох таких фруктів за день. Якщо людина здорова і у неї немає проблем з кишківником, з підвищеною кислотністю шлунка, то найкраще з’їдати яблуко в свіжому вигляді в першій половині дня.

Дитина з яблуком Аgrokons

"Кісточки в яблуках містять велику кількість йоду. Також там є така речовина як амегдалін, яка в невеликих кількостях буде безпечна для нашого організму і навіть буде виконувати роль антиоксиданту. Але якщо ми перевищимо дозування – речовина стане отруйною", – пояснила Дейнеко.

На думку стоматологів, поїдання яблука може замінити одне чищення зубів щіткою, адже фрукт допоможе зчистити наліт. Проте після цього все одно потрібно ополоснути порожнину роту водою.

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