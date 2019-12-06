Як не замерзнути взимку: Супрун дала цінні поради

Узимку холодна та не надто приємна погода впливає на багатьох людей. Для того, щоб не захворіти за низької температури, потрібно підбирати правильний одяг та повноцінно харчуватися.

Втім, трапляються і випадки непереносимості холоду. Тоді проблему необхідно вирішувати по-іншому. Про це повідомила ексвиконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун у своєму блозі для видання "НВ".

За її словами, температура тіла завжди повинна бути сталою, а кінцівки мають бути досить теплими. Для цього існує природний механізм терморегуляції, до якого залучені чимало органів. Також на терморегуляцію впливають статеві гормони.

Супрун порадила, як не замерзнути взимку today.ua

Супрун відзначила, що на холоді судини то звужуються, щоб організм не "втрачав тепло", то розширюються, аби запобігти обмороженню. Саме тому люди стають блідими, щойно виходять на мороз, і червоними, коли довго там перебувають чи повертаються в приміщення.

До терморегуляції ще й залучені потові залози, тремтіння, теплоутворення в бурому жирі, зміна поведінки (люди свідомо не дають собі замерзнути), сироти на шкірі та підвищення метаболізму.

Так, на думку Супрун, до холоду можна пристосуватися як діями, так і хімічними реакціями. Але так буває не завжди, адже, окрім випадкового переохолодження, існує непереносимість холоду. За таких умов люди можуть почуватися некомфортно навіть за температури +21 градус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Супрун розповіла, що депресія – це не вияв слабкості і не хандра, а найгірший недуг, яким може захворіти людина. Водночас Україна є лідеркою за статистикою розповсюдженості цього психічного розладу в світі.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!