Як не потовстішати: дієтологиня розкрила важливий секрет схуднення

Для того, щоб не потовстішати, не варто сидіти на дієтах, адже після їх закінчення людина знову набирає вагу.

Про це повідомила відома дієтологиня Світлана Фус на своїй сторінці в Instagram. Вона зазначила, що після кожної дієти порушується баланс між апетитом і відчуттям ситості.

Тоді, за словами дієтологині, боротися з почуттям голоду людині стає все складніше, і після кожної невдалої спроби нормалізації ваги вона споживає все більше їжі. ⠀

"Чому не варто сидіти на дієтах? Перша причина: люди, які намагаються схуднути за допомогою дієт, потім знову набирають вагу", – написала Фус.

Дієтологиня розкрила важливий секрет схуднення growfood.pro

На думку дієтологині, річ у тім, що будь-які дієти збільшують секрецію гормонів і нейромедіаторів, а ті – сильно стимулюють апетит. Відбувається так тому, що організм сприймає значне обмеження в їжі та в калорійності як стрес. Це порушує механізми регуляції рівня жирової тканини – ліпостаз. ⠀

"Порочне коло: періоди придушення апетиту чергуються з періодами переїдання. При кожній спробі сісти на дієту ця проблема може значно посилюватися. Тому утримувати свою вагу, а тим більше схуднути, може ставати все важче і важче", – підсумувала Фус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американські вчені розробили дієту, яка не потребує виконання величезної кількості умов. Єдина вимога – кожен день не їсти протягом 14 годин.

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