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/ Гастроентерологія

Як не потовстішати: дієтологиня розкрила важливий секрет схуднення

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Для того, щоб не потовстішати, не варто сидіти на дієтах, адже після їх закінчення людина знову набирає вагу.

Про це повідомила відома дієтологиня Світлана Фус на своїй сторінці в Instagram. Вона зазначила, що після кожної дієти порушується баланс між апетитом і відчуттям ситості.

Тоді, за словами дієтологині, боротися з почуттям голоду людині стає все складніше, і після кожної невдалої спроби нормалізації ваги вона споживає все більше їжі. ⠀

"Чому не варто сидіти на дієтах? Перша причина: люди, які намагаються схуднути за допомогою дієт, потім знову набирають вагу", – написала Фус.

Дієтологиня розкрила важливий секрет схуднення

Дієтологиня розкрила важливий секрет схуднення

growfood.pro

На думку дієтологині, річ у тім, що будь-які дієти збільшують секрецію гормонів і нейромедіаторів, а ті – сильно стимулюють апетит. Відбувається так тому, що організм сприймає значне обмеження в їжі та в калорійності як стрес. Це порушує механізми регуляції рівня жирової тканини – ліпостаз. ⠀

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Як правильно заїдати стрес: поради дієтологині

"Порочне коло: періоди придушення апетиту чергуються з періодами переїдання. При кожній спробі сісти на дієту ця проблема може значно посилюватися. Тому утримувати свою вагу, а тим більше схуднути, може ставати все важче і важче", – підсумувала Фус.

Чому не варто сидіти на діетах❗️ ⠀ Перша причина: люди, які намагаються схуднути за допомогою дієт, потім знову набирають вес⚖️ ⠀ Після кожної дієти порушується баланс між апетитом і відчуттям ситості. Боротися з почуттям голоду стає все складніше. Після кожної невдалої спроби нормалізації ваги люди споживають більше їжі. ⠀ Зазвичай це продукти з великою кількістю жиру і сахара☝️ ⠀ Прічіна❗️ ⠀ Будь дієти збільшують секрецію гормонів і нейромедіаторів, які в свою чергу сильно стимулюють апетит (нейропептид Y, Галанін, серотонін, ендорфіни). ⠀ Відбувається так тому, що значне обмеження в їжі і в калорійності організмом сприймаються як стресс❗️ ⠀ Це порушує механізми регуляції рівня жирової тканини - ліпостаз. ⠀ Порочне коло: періоди придушення апетиту чергуються з періодами переїдання. При кожній спробі сісти на дієту ця проблема може значно посилюватися. ⠀ Тому утримувати свою вагу, а тим більше схуднути, може ставати все важче і тяжелее☝️ ⠀ Я за правильне харчування і проти дієт. А що обираєте ви❓

Публікація від Дієтолог Світлана Фус (@ dietolog.fus)

Як повідомляв OBOZREVATEL, американські вчені розробили дієту, яка не потребує виконання величезної кількості умов. Єдина вимога – кожен день не їсти протягом 14 годин.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Особа
Світлана Фус
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