Як не потовстішати: дієтологиня розкрила важливий секрет схуднення

Для того, щоб не потовстішати, не варто сидіти на дієтах, адже після їх закінчення людина знову набирає вагу.
Про це повідомила відома дієтологиня Світлана Фус на своїй сторінці в Instagram. Вона зазначила, що після кожної дієти порушується баланс між апетитом і відчуттям ситості.
Тоді, за словами дієтологині, боротися з почуттям голоду людині стає все складніше, і після кожної невдалої спроби нормалізації ваги вона споживає все більше їжі. ⠀
"Чому не варто сидіти на дієтах? Перша причина: люди, які намагаються схуднути за допомогою дієт, потім знову набирають вагу", – написала Фус.
Дієтологиня розкрила важливий секрет схуднення
growfood.pro
На думку дієтологині, річ у тім, що будь-які дієти збільшують секрецію гормонів і нейромедіаторів, а ті – сильно стимулюють апетит. Відбувається так тому, що організм сприймає значне обмеження в їжі та в калорійності як стрес. Це порушує механізми регуляції рівня жирової тканини – ліпостаз. ⠀
"Порочне коло: періоди придушення апетиту чергуються з періодами переїдання. При кожній спробі сісти на дієту ця проблема може значно посилюватися. Тому утримувати свою вагу, а тим більше схуднути, може ставати все важче і важче", – підсумувала Фус.
Чому не варто сидіти на діетах❗️ ⠀ Перша причина: люди, які намагаються схуднути за допомогою дієт, потім знову набирають вес⚖️ ⠀ Після кожної дієти порушується баланс між апетитом і відчуттям ситості. Боротися з почуттям голоду стає все складніше. Після кожної невдалої спроби нормалізації ваги люди споживають більше їжі. ⠀ Зазвичай це продукти з великою кількістю жиру і сахара☝️ ⠀ Прічіна❗️ ⠀ Будь дієти збільшують секрецію гормонів і нейромедіаторів, які в свою чергу сильно стимулюють апетит (нейропептид Y, Галанін, серотонін, ендорфіни). ⠀ Відбувається так тому, що значне обмеження в їжі і в калорійності організмом сприймаються як стресс❗️ ⠀ Це порушує механізми регуляції рівня жирової тканини - ліпостаз. ⠀ Порочне коло: періоди придушення апетиту чергуються з періодами переїдання. При кожній спробі сісти на дієту ця проблема може значно посилюватися. ⠀ Тому утримувати свою вагу, а тим більше схуднути, може ставати все важче і тяжелее☝️ ⠀ Я за правильне харчування і проти дієт. А що обираєте ви❓
Як повідомляв OBOZREVATEL, американські вчені розробили дієту, яка не потребує виконання величезної кількості умов. Єдина вимога – кожен день не їсти протягом 14 годин.
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