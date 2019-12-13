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/ Гастроентерологія

Як кава впливає на схуднення: дієтологиня розвінчала популярний міф

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Кава майже ніяк не впливає на набір ваги людини і схуднення, адже на обмін речовин в організмі впливає багато факторів.

Про це повідомила дієтологиня і лікарка Вікторія Кляуз на своїй станиці в Telegram. За її словами, норма кофеїну в день – 400 мг, а в чашці еспресо – лише 65 мг кофеїну.

"Обмін речовин залежить від дуже багатьох чинників – гормонального балансу, віку, рівня активності. Кофеїн впливає на організм, але не настільки, щоб тільки від кави люди худнули або набирали вагу", – зазначила дієтологиня.

Дієтологиня розповіла, як кава впливає на схуднення

Дієтологиня розповіла, як кава впливає на схуднення

Кляуз розповіла, що кава з молоком також не може вплинути на схуднення, якщо людина правильно харчується, не перевантажує раціон швидкими вуглеводами і не замінює повноцінні обіди на чашку цього напою.

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"А ось в ситуації "чашка лате – кожної години, замість сніданку і обіду" схуднути буде складно", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтологиня Світлана Фус розповіла, що до вживання кави потрібно підходити за правилом – "все добре в міру". А щоб вона був корисною, необхідно також правильно вибрати і приготувати її.

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Автор
Яра Дорош
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